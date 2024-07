Steenrijke vechtersbaas crasht tegen huis en lacht er om

Mooi is dat, als je kunt lachen om dit soort pijnlijke crashes.

Als jij je geliefde bolide tegen een paaltje prakt kun je er denk ik niet om lachen. Maar ik gok dat jij ook niet goed bent voor 500 miljoen dollar. Wat dat betreft is het wast makkelijker om een crash van je af te schudden op zo’n makkelijke manier. Maak kennis met Dana White. Een man die niet bepaald bij de pakken neerzit.

Dana White crash

White is voorzitter van de Ultimate Fighting Championship. Ook wel bekend als UFC, de grootste MMA-organisatie. MMA staat weer voor Mixed martial arts. Zo, hebben we alle afkortingen weer gehad. Hoef je die zoekmachine in het tweede tabblad ook niet te raadplegen. Graag gedaan.

De voorzitter van de UFC heeft een prachtige klassieke Chevrolet Camaro uit 1969. Een pareltje van een musclecar natuurlijk. Daar moet je zuinig op zijn. Dan heb je aan White de verkeerde, want die is nu niet bepaald voorzichtig met dit beest omgegaan als je de foto’s ziet.

Op zijn land was hij lekker aan het gummen op het gras in de Camaro. Dat ging heel lang goed, toch het misging. Met zo’n enorme oppervlakte aan gras is het altijd weer bijzonder hoe je dit voor elkaar krijgt. White crashte namelijk de auto in zijn eigen garage. Er is zowel schade aan de Camaro als aan het huis.

Je hoeft geen medelijden te hebben met de beste man. In de garage staat nog ander vervoer, denk aan een Ferrari of een Harley. Deze meneer komt wel op zijn bestemming, geen zorgen.

Wij vragen ons af hoe je deze crash voor elkaar krijgt en mister White denk ik ook, want de UFC-voorzitter kon er achteraf wel om lachen. Met een gemeende lach op zijn gezicht liet hij een kiekje van zichzelf en de schade maken. Weer eens wat anders dan een gecrashte auto en een bestuurder die spoorloos is.

