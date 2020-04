Ga los in de Ferrari Roma-configurator

De Ferrari Roma is nu vanuit alle hoeken én in je favoriete samenstelling te aanschouwen in de configurator.

Ferrari kwam eind vorig jaar verrassend uit de hoek. Waar velen aanvankelijk rekenden op ‘gewoon’ een dichte Portofino, kwam Ferrari met een compleet nieuw design voor de Roma. Het is lang geleden dan een Ferrari zo clean en elegant was. Op de eerste persplaatjes was de Roma alleen nog in een ietwat saaie uitvoering te zien. Sindsdien hebben we het model nog in weinig andere kleuren gezien. Gelukkig hebben we nu de configurator van de kersverse Ferrari Roma.

Uiteraard hebben we zelf ook even de configurator aangeslingerd om het goede voorbeeld te geven. Aangezien de Roma de meest stijlvolle Ferrari in tijden is, hoort daar een stijlvolle uitvoering bij. De Roma op de plaatjes is daarom voorzien van de kleur Blu Tour de France. Blu Pozzi had natuurlijk ook gekund, maar die kleur neigt op een bewolkte dag net iets te veel naar zwart. Overigens ook leuk in de categorie ‘smaakvol’: Verde British.

Zwarte velgen behoren niet tot de opties, dus daar kun je niet mee de mist in gaan. Bij Ferrari kan natuurlijk alles geregeld worden, maar dat even terzijde. Ons voorbeeldexemplaar is voorzien van de standaardvelgen, die wel in ‘glossy’ uitgevoerd zijn. Gele remklauwen zijn voor sommigen misschien al niet meer stijlvol, maar het kleurt altijd goed bij de Ferrari logo’s. Om de 620 pk sterke V8 goed te horen is ook de sportuitlaat aangevinkt. Zwarte uitlaten sierstukken zijn ook een optie, maar dat past weer minder goed bij zilveren velgen.

In het interieur kun je jezelf ook nog even uitleven. Wij hebben geopteerd voor de kleur Cuoio (vraag niet hoe je dat uitspreekt) en stiksels in een ruitjespatroon. Ferrari’s 3D-weergave van het interieur is niet de meest fraaie, maar dat mag de pret niet drukken.

Smaken verschillen, dus je zult het samenstellen zelf vast beter kunnen. We zullen je daarom niet langer ophouden: klik hier om regelrecht naar de website van Ferrari te gaan.