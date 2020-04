‘Goedkopere RWD Porsche Taycan op komst’

Als een Porsche Taycan 4S net buiten je budget valt is er goed nieuws: de 4S blijft niet de instapper.

De Tesla-killer van Porsche werd geïntroduceerd als de Turbo en de Turbo S. Met deze naamgeving zorgden de Duitsers meteen voor de nodige gespreksstof. Later voegden ze daar ook de minder controversieel genaamde 4S aan toe. Tot op heden is dat het instapmodel. Dat gaat echter niet zo blijven. Porsche zou Porsche namelijk niet zijn als ze niet legio modelvarianten uit zouden brengen.

Porsches R&D-baas Michael Steiner doet tegenover CAR Magazine een boekje open. Hij verklapt dat de nieuwe variant van de Taycan achterwielaandrijving krijgt en een kleiner accupakket. Dat zou dus betekenen dat nieuwe instapper het met minder dan de 79,2 kWh die de 4S tot zijn beschikking heeft moet doen. Dat betekent eveneens een range van minder dan 400 km. Dat is best magertjes voor een auto als deze.

Er staat wel tegenover dat de auto een lager prijskaartje krijgt. De prijsverschillen tussen elektrische auto’s met verschillende accupakketten kunnen behoorlijk groot zijn. Zo is de 4S, die €109.900 kost, bijna een halve ton goedkoper dan de Turbo. De prijs van de RWD Porsche Taycan zal waarschijnlijk dus ruim onder de ton uitkomen.

Volgens Steiner is deze variant van de Taycan bedoeld om het model meer bereikbaar te maken, “in het bijzonder voor markten die geen 4WD nodig hebben.” Als voorbeeld noemt hij daarbij China, maar we hopen dat hij Nederland ook tot deze categorie rekent.

Wanneer de RWD Porsche Taycan zijn opwachting maakt is nog niet bekend. Het is ook de vraag of de auto wel een kans maakt. Voor €87.800 heb je namelijk een Model S Long Range met een actieradius van 600 km. Dat is een schril contrast met een bereik van minder dan 400 km. Als je een Taycan wil kun je het dus beter meteen goed doen en voor een Turbo gaan, of op z’n minst een 4S.

Via: CAR Magazine