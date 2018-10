Stel looft 15K euro(!) uit voor gestolen Mercedes

Of hij daadwerkelijk gevonden gaat worden, dat is nog maar de vraag.

Iedere keer weer doet het pijn, wanneer we zien dat het roversgilde is toegeslagen en een fraaie klassieker heeft gestolen van zijn eigenaren. Het toeval wil dat de laatste twee gestolen klassiekers die we hier hebben bespraken beide een Mercedes 280 waren. De smaak- en waardevolle bolides vallen duidelijk in de smaak, dit tot groot verdriet van wéér een getroffen Nederlandse familie.

In dit geval is het geen 280 SL Pagode of een SLC, maar een 280 SE uit 1970. De haarfijne donkerblauwe cabriolet (kenteken: DZ-61-95?) is begin deze week gestolen, in de nacht van 30 september op 1 oktober. De 280 SE is gestolen bij het huis van Frank en Brigitte Lagarde in Gastel. Omdat het stel zelf niets heeft gezien of gehoord, vragen ze buren en mensen in hun directe omgeving of zij iets weten over de diefstal. Tegelijkertijd hebben ze al contact opgenomen met de havens in Antwerpen en Rotterdam, met de vraag of zij in de gaten kunnen houden of hun auto daar langskomt.

Het treurige is dat de auto vooralsnog niet verzekerd kon worden tegen diefstal, omdat dergelijke klassiekers niet allrisk verzekerd kunnen worden, mits ze aan een aantal eisen voldoen. De man had de 280 SE anderhalf jaar geleden aangeschaft om te restaureren en was, zoals we op de foto’s kunnen zien, bijna klaar met zijn project. Mede daarom looft het stel een beloning van 15.000 euro uit aan degene die de gouden tip kan geven.

Mocht je iets weten, dan kun je via facebook contact met ze opnemen.

Met dank aan @tenaci voor de tip!