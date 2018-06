Dieven jatten Mercedes 280 met hoge emotionele waarde

In Brabant, natuurlijk.

Groot drama in Brabant. Waar we regelmatig zien dat er een of andere nieuwe auto gestolen wordt, is het slachtoffer ditmaal een ware klassieker: een ’76 Mercedes-Benz 280 SLC. De wagen is deze week vanaf de oprit van ene Mark van der Schoor uit Vught gestolen.

Naar verluidt stond de auto s’ochtends nog op de oprit van Mark, maar toen hij rond het avonduur bij zijn huis arriveerde stond zijn bolide er niet meer. Nadat hij de politie op de hoogte bracht van het incident, werd hem verteld dat de auto hoogstwaarschijnlijk op een trailer richting Oost-Europa is gezet. Uiteraard zijn ze nog niet zeker over wat er precies met de auto is gebeurd, dus is het goed mogelijk dat hij nog in Nederland is.

Nu is diefstal normaal gesproken niets waar iemand op zit te wachten, maar in het geval van Mark is het extra zuur. De Mercedes heeft hij jaren geleden namelijk overgenomen van zijn overleden broer. Omdat Mark zijn broer op zijn sterfbed nog had beloofd de auto rijdende te houden, begrijp je wel waarom het een ernstige zaak is.

Mocht je nu een tip hebben over zijn auto, kenteken 05-NG-97, stuur Mark dan een bericht op Facebook. Delen kan uiteraard ook. (Bron: Omroep Brabant)

