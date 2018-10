Ferrari vanaf dit weekend weer met tabaksponsor*

Komt dat zien.

Gisteren ging het gerucht dat Scuderia Ferrari vanaf de Grand Prix van Japan met een nieuwe livery ging rijden. Vandaag heeft de Italiaanse renstal het eerste beeld gepresenteerd van hun nieuwe auto. De veranderingen zijn misschien minimaal, in zekere zin betekent het wel de terugkeer van tabaksponsoren in de Formule 1.

Goed, technisch gezien zijn tabaksponsoren nooit helemaal weggeweest. Ferrari rijdt namelijk het gehele jaar al met Philip Morris op de auto. Het plaatsen van de naam of het logo is misschien verboden, alsnog heeft de tabakgigant het volledige jaar op de auto mogen prijken. Ondanks het feit dat dergelijke sponsoren al jaren strikt zijn verbannen uit de sport, zijn de twee bedrijven sinds de regelverandering in 2007 onderling samen blijven werken. Door suggestieve kleuren op de auto te blijven plakken, zijn Philip Morris en Marlboro toch niet helemaal uit de sport verdwenen.

Aan het begin van dit jaar kondigden de twee bedrijven zelfs stilletjes aan dat ze de deal hadden verlengd. Inmiddels ontdekken we waarom Philip Morris hiervoor heeft gekozen. Diep in het seizoen plakt de tabakgigant eindelijk nieuwe stickers op de auto, die refereren naar Philip Morris’ nieuwe project: “Mission Winnow”. Dit is niet zozeer een campagne om roken terug te brengen of een poging tabaksproducten terug in de spotlichten te zetten, maar Philip Morris’ manier om te laten zien dat het bezig is met het aanbrengen van veranderingen. Hoewel het plan niet luid en duidelijk wordt beschreven, is het uiteindelijk doel naar eigen zeggen het creeëren van een rookvrije toekomst.

De Mission Winnow-stickers zullen vanaf dit weekend te vinden zijn op de motorkap, achtervleugel, Halo en neus van de auto.