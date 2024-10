Stellantis gaat vanaf 2026 merken schrappen (of niet)

Stellantis gaat al over twee jaar hun merkenportfolio tegen het licht houden.

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall en als meest recente aanwinst Leapmotor. Stellantis hanteert tot op heden het motto: hoe meer zielen hoe meer vreugd. De vraag is echter of dat op termijn houdbaar is.

Het zijn namelijk niet stuk voor stuk goedlopende bedrijven. Zo gaat het met Maserati ronduit slecht (ze staan in het rood) en of Lancia weer een succes wordt valt ook nog te bezien. Om nog maar te zwijgen over Chrysler, wat op dit moment alleen nog de Pacifica heeft.

Hoewel Stellantis alle merken een kans wil geven (wat lovenswaardig is), zullen er op een gegeven moment toch moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Dat gaat ook gebeuren, en misschien nog wel eerder dan verwacht.

Stellantis heeft een meerjarenplan wat tot 2030 loopt, maar op twee derde daarvan willen ze het een en ander evalueren. Dat meldt topman Carlos Tavares. Dat betekent dat er over twee á drie jaar beslissingen genomen zullen worden over de toekomst van de merken. En dan zal er misschien geconcludeerd worden dat sommige merken geen toekomst hebben…

Dat hoeft niet te betekenen dat een merk meteen de nek omgedraaid wordt. Het kan natuurlijk ook dat Stellantis een merk afstoot en dat iemand anders nog een poging mag wagen. Dat lijkt een reëel scenario voor bijvoorbeeld Maserati, wat door de jaren heen al aardig wat eigenaren heeft gehad. Het is net een dubieuze occasion.

