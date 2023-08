Massaclaim tegen Opel, Citroën en Peugeot kan doorgaan

Da’s pech voor Opel, Citroën en Peugeot. Er staat een massaclaim op stapel tegen de merken…

Laten we het eens over sjoemelsoftware gaan hebben. Je weet wel, software die auto’s schoner en zuiniger laat lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Audi is er groot mee geworden inderdaad. Maar Audi is niet het enige merk dat deze praktijken toepaste.

Ook de merken uit de stal van Stellantis bedienden zich van sjoemelen met software. En dan met name de merken Opel, Citroën en Peugeot. Klanten baalden natuurlijk, want hun zuinige en schone auto bleek helemaal niet zo zuinig en schoon.

En dus verenigde zij zich en bereidden ze een massaclaim voor tegen de merken. En die is nu door de rechter ontvankelijk verklaard.

Massaclaim tegen Opel, Citroën en Peugeot

En dat betekent dat klanten niet individueel een schadeclaim hoeven in te dienen, zoals Stellantis wilde, maar het georganiseerd kunnen gaan doen. En dat is vervelend voor het Nederlandse bedrijf (jazeker, Stellantis is in Nederland gevestigd, nationale trots enzo, hoera), want dan is het voor klanten veel makkelijker om zich aan te sluiten.

In totaal zouden er 300.000 tot 400.000 gedupeerden zijn. Als die zich allemaal bij de claims zouden aanmelden, zou het weleens het faillissement voor Stellantis kunnen betekenen. Oh ja, ook als bezitter van een occasion kun je je aanmelden.

Er zitten nog wel haken en ogen aan de hele claim; er zijn drie claimclubs en die moeten samen gaan werken. Anders gaat het hele feest niet door. Ze hebben tot 22 november de tijd, dan beslist de rechter over de voortgang van de massaclaim.

Wordt vervolgd…