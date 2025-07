Tank NIET de goedkoopste diesel in Duitsland, ik herhaal…!

Er is wat bijzonders aan de hand in Duitsland met goedkope diesel.

Zolang wij mensen op deze aardkloot rondlopen blijven er schurken die op de een of andere illegale manier proberen om een fortuin te verdienen over de rug van anderen. Ook – of misschien zelfs zeker – in de autowereld. Zo is er kortgeleden een Europees netwerk aan banden gelegd dat nep-diesel ontwikkelde en verkocht.

Het groepje criminelen uit landen als Litouwen, Polen, België en Hongarije is inmiddels opgespoord, maar de schade die zij hebben toegebracht is al gepleegd. De neppers maakten een designerbrandstof door olie, smeermiddelen, additieven en diesel te mixen en te labelen als technische olie of industriële chemicaliën. Op dit soort vloeistoffen wordt in Duitsland geen energiebelasting geheven.

Zodra de namaakdiesel in Duitsland was, ging het oude stickertje eraf en kreeg het vat een etiket met diesel erop. En zo werd het ook verkocht. Duizenden liters gingen over de toonbank. Sinds 2023 zou er op deze manier € 137 miljoen aan energiebelasting en € 66 miljoen aan btw zijn ontdoken. Bij huiszoekingen is geld, cryptovaluta, luxe horloges, wapens en een groot aantal digitale documenten in beslag genomen.

Nep-diesel is slecht voor je motor, uiteraard

Naast de belastingontduiking is het kwalijke natuurlijk dat de boeven een product verkochten dat niet deugd. Het mengsel kan onder andere het injectiesysteem, de afdichtingen en filters beschadigen. Dit kan leiden tot minder prestaties, maar ook tot ergere schade. Nog vervelender: volgens ADAC zal je verzekeraar het niet dekken als je motor stuk is door namaakdiesel.

Daar komt nog bij dat je als gebruiker van designerdiesel óók in overtreding bent. De productie van het spul is niet verboden, maar het gebruiken wel. Iedereen die betrapt wordt, kan rekenen op boetes en mogelijk vervolging. Omdat je dus genept bent.

Hoe voorkom ik dat ik nep-diesel tank?

Geen zorgen: de kans is vrij klein dat je een vreemde dieselcocktail in je tank hebt zitten. De nepdiesel is vrijwel niet bij reguliere tankstations verkocht. Je vindt het vooral bij boerderijvulstations, tussenopslagen in de buurt van de Duitse grens en mobiele verkooppunten of rechtstreeks aan transport- en bouwbedrijven. Volgens Trans.INFO circuleren er ook verwijzingen naar dergelijke aanbiedingen in besloten groepen via berichtendiensten.

Hoe zorg je er dus voor dat je geen designerbrandstof tankt? Simpel: tank alleen bij de grote peutverdelers wiens merknaam je kent. Twijfel je toch, dan geldt de eeuwenoude regel: als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook. Oh, en vergeet niet nog even te genieten van je diesel voordat het einde komt.

