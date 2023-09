Nieuwe Maserati GranCabrio is bijzonder fraai in het echt

De nieuwe Maserati GranCabrio gaat heel erg fraai worden.

Soms klagen we dat er te weinig mooie auto’ zijn. En dat klopt soms ook, alhoewel we natuurlijk altijd geneigd zijn om te kijken naar het gras van de buren. Dat is altijd groener natuurlijk. En vroeger was alles beter. Maar als je je oogkleppen afzet, kun je zien dat er nog voldoende is om van te genieten.

Alfa Romeo bouwt de Giulia, Alpine de A110 en de Porsche Boxster is ook nog te koop. En wat te denken van de nieuwste Maserati GranTurismo? Is dat niet precies het autotype dat we helemaal geweldig zouden moeten vinden?

Een grote vierzits Gran, eh, Turismo met een bloedmooie carrosserie die best lijkt op zijn voorganger en dat is helemaal niet erg. Klassieke GT’s hebben natuurlijk bepaalde ‘basis-proporties’ waardoor ze wel wat op elkaar lijken.

Hoe zit het met de open variant?

Zoals je weet is de GranTurismo al een tijdje geleden onthuld (de eerste rijtesten zijn net achter de rug), maar er komen natuurlijk nog meer varianten. De eerste is de GranTurismo Folgore, met elektrische aandrijving. Cool dat er een keuze is.

Maar er staat meer op de planning en dat is de GranCabrio. In veel markten is een cabriolet essentieel. In de VS zullen er waarschijnlijk meer cabrio’s dan coupés verkocht gaan worden. Dus logisch dat Maserati aan die vraag gaat voldoen.

De auto is nog niet onthuld, maar gelukkig was Autobloglezer Rik in de Maserati-fabriek afgelopen maandag. Die dag was het een drukte van belang bij de Mirafori-fabriek (opening van een nieuwe accu-afdeling), dus wat dat betreft is het wel vreemd dat ze modellen die nog niet onthuld zijn, wel te zijn waren.

3 uitvoeringen van de Maserati GranCabrio

Hoe dan ook, Rik schoot een paar platen en stuurde die naar ons door. Allereerst: heel erg bedankt! Op de foto’s kunnen we een paar dingen zien. Die blauwe is de nieuwe GranCabrio Trofeo, met de sterkere variant van de Nettuno V6 biturbomotor. Ten opzichte van de episch klinkende V8 van zijn voorganger lever je wat bezieling in, maar win je wel enorm veel qua pk’s en koppels.

Tevens, en dat is echt heel erg cool, zien we daar een GranCabrio Folgore! Natuurlijk, alle auto’s zullen in de toekomst elektrisch worden (waterstof verliest toch een beetje momentum qua ontwikkeling lijkt het), dus ook de toffe auto’s. Het zal zeker geen meusli-apparaat worden, want als de specs gelijk zijn aan de van de coupé, zal de elektrische GranCabrio tevens de snelste GranCabrio zijn.

De Maserati GranCabrio staat gepland voor begin 2024 (aldus Drive), dus volgende zomer kun je heerlijk flaneren met een bloedmooie auto. Hopelijk volgen meer merken dat goede voorbeeld!