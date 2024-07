Huh? Italiaanse overheid wil Stellantis-merken aan China verkopen

Wat is dit nou? De Italianen zijn toch zo nationalistisch?

De Italiaanse overheid bemoeit zich de laatste tijd nogal actief met de lokale auto-industrie. De Alfa Milano moest een andere naam krijgen en op de Fiat Topolino mocht geen Italiaans vlaggetje staan. Dit alles om het idee van ‘Made in Italy’ te beschermen.

In dat kader doet de Italiaanse overheid nu een bijzondere zet. Althans, dat zijn ze van plan, volgens een Italiaanse krant. Het plan is om twee merken van Stellantis over te nemen en die vervolgens aan Chinezen te verkopen.

Niet getreurd: het gaat gelukkig niet om Fiat, Alfa, Lancia of Maserati. Het betreft twee merken die al lang dood zijn, namelijk Autobianchi en Innocenti. Deze merken waren op een bepaald punt overgenomen door Fiat (respectievelijk in 1967 en in 1990) en zijn daarom vandaag de dag in handen van Stellantis.

Autobianchi is de bekendste van de twee, en daarmee ook de meest waardevolle merknaam. Van de compacte A112 – ontworpen door wijlen Gandini – heeft Autobianchi ruim 1,2 miljoen exemplaren gebouwd. Het merk ging 1995 ter ziele. Innocenti – vooral bekend van de Italiaanse Mini – ging twee jaar later op de fles.

De Chinezen zouden hiermee dus een stukje ‘heritage’ kunnen kopen. De vraag is echter wat de Italiaanse overheid hier voor belang bij heeft…? Nou, het idee is dat de Chinezen de auto’s in Italië laten bouwen. En die auto’s mogen dan dus aangeprezen worden als échte Italiaanse auto’s. In tegenstelling tot de Alfa Romeo Junior en de Fiat Microlino…

Via: Automotive News Europe