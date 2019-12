Lezersvraag: het automotive hoogtepunt van 2019?

Blik terug op het afgelopen jaar door je hoogtepunt met ons te delen.

Morgen is het alweer de laatste dag van het jaar. Een interessant autojaar met ups- en downs. Het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. 2019 betekende de doorbraak voor elektrisch rijden voor diverse conventionele autofabrikanten. De Mercedes EQC kwam op de markt en de Tesla Model 3 domineerde de Nederlandse autoverkopen.

Dan was er nog de maatregel van het kabinet om de snelheid te verlagen naar 100 km/u: niet bepaald een hoogtepunt. Wel een hoogtepunt was het feit dat Aston Martin dit jaar officieel te kennen heeft gegeven deel te nemen aan een nieuwe racecategorie op Le Mans in 2021 met een 6.5-liter V12 Valkyrie.

Misschien had je automotive hoogtepunt van 2019 niets te maken met auto of racenieuws. Wellicht had je juist op persoonlijk vlak mooie dingen bereikt om op terug te blikken: de aankoop van een nieuwe auto, een restauratie die achter de rug is of voor het eerst in je leven op een circuit gereden.

Deel hieronder jouw automotive hoogtepunt van 2019. Of het nu een nieuw automodel betreft, of dat je blij bent met je Tesla Model 3 bijtellings-buddy of iets totaal anders: laat het weten!