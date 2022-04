Steven Bergwijn voelt zichzelf een stoffige Lamborghini

Steven Bergwijn is lekker op dreef voor oranje, maar beschouwt zichzelf ook wel eens als een stoffige Lamborghini.

Zo heb je het nog over een stoffige Lamborghini van Rick, zo gaat het opeens over de voebel. Jawel! Het is tijd voor voetbalblog! Dit keer gaat het niet over een voetballer die een Bentley Bentayga heeft gekocht of een Maserati ergens heeft laten staan na een transfer. Nee, we gaan dit keer iets dieper en iets verder in op de zielenroerselen van een professionele goaltjesdief.

Het gaat in dit geval om Steven Bergwijn, voormalige aanvaller van de meest sympathieke club van Nederland. De 24-jarige ging na een succesvolle stint bij die club naar Engeland, om zich daar te voegen bij Tottenham Hotspur. Wonen in Londen, een fraai shirt dragen, voebelen in een gaaf stadion, dikke miljoenen verdienen, wat wil je nog meer? Nou ja, euhm, spelen dus. Net als vele jonge Nederlanders die een lekkere transfer maken naar een buitenlandse topclub, maakt Bergwijn namelijk geen deel uit van de vaste 11 van het team.

Hoofdcoach Antonio Conte benoemde Bergwijn onlangs nog als een belangrijke speler, maar geeft op het veld de voorkeur aan anderen. Onder Conte speelde Bergwijn zodoende maar 28 minuten in de Premier League en 39 minuten in de FA Cup. Bergwijn voelt dan ook de existentiële angst, zo bleek onlangs op Snapchat.

Steven trekt dus een vergelijking met een stoffige Lamborghini. Gelukkig voor Steven, gelooft De Bondscoach wel in hem. Dat vertrouwen heeft Bergwijn in recente wedstrijden beloond met vier golazzo’s. Dat moet hem toch het vertrouwen geven om het stoflaagje er een keer af te schudden. Voel jij je ook wel eens als een stoffige Lamborghini? Of is een ander type auto jouw spirit animal? Laat het weten, in de comments!