Koop deze vierpits BMW E36 op Marktplaats voor 22K

Dat deze vierpits E36 op Marktplaats met bijna 70.000 kilometer achter de rug zoveel moet opbrengen, heeft een reden…

In 1991 volgde de BMW E36 3-Serie de oude, vertrouwde E30 op. In vele opzichten was het nogal een stap voor BMW, zeker ook qua styling. De E36 was bijvoorbeeld de eerste 3-/5-/7-Serie met de kenmerkende dubbele ronde koplampen achter een laagje glas. Daarmee werd de toon gezet voor de latere E38 Siebener en E39 Fünfer.

Helaas ook helemaal hip en happening, was het interieur van de E36. Dat was gemaakt van materialen die grotendeels recycleerbaar zijn. Helaas bleek dat proces soms autonoom op gang te komen. Het idee van de ‘uit een blok gehouwen’ BMW, kon de E36 niet helemaal waarmaken voor je gevoel. De E46 die de auto opvolgde was wat dat betreft veel beter, maar ook grofweg 100 kilo zwaarder. Het is dus maar net waar je belang aan hecht.

Helaas voor de E36, heeft het model lange tijd niet kunnen rekenen op veel liefde van het kopende publiek. Althans, het is allemaal relatief natuurlijk. Het bleef een 3-Serie, dus verkopen deed het toch wel. Maar je kon echt tijden lang E36-jes oppikken voor peanuts. Vanwege de kwaliteiten die de auto’s wel degelijk hebben, werden ze ook niet zelden ingezet als circuitauto of driftbak.

Inmiddels is een fraaie E36 niet spotgoedkoop meer. Vijf jaar geleden was het nog wel mogelijk een zespittertje te kopen voor 2.500 Euro. Tegenwoordig moet je toch het dubbele meebrengen om een exemplaar aan te schaffen in enigszins acceptabele staat. De unit die we vonden op Marktplaats doet echter een veelvoud daarvan. En dat terwijl het nota bene een vierpitter is. Hoe dan!!?

Wel, het is een zogenaamde 318is ‘Class II’. Het zou kunnen dat je daar nog nooit van gehoord hebt. Maar het is dus een heus homologatiespeciaaltje dat BMW bouwde om mee te mogen doen aan de ADAC CUP FISA Class II voor auto’s met een motorinhoud tot 2.0 liter. Die 2.0 liter had de 318is overigens niet, want onder de kap huisde de M42 met vier kleppen per cilinder, een kleine 1800cc en 140 pk. Een pittig motortje, dat de Class II een nul-naar-honderd verleende van een asfaltslopende 10.2 seconden.

Maar ja, er was natuurlijk ook een normale 318is. Dus wat maakte de ‘Class II’ dan speciaal? Wel, onder andere de spoilers. Aan de voorzijde zie je wat in eerste instantie lijkt op de gewone M-sport bumper. Maar kenners merken de twee extra spoilerlippen op aan weerszijde van de neus. Aan de achterkant is er ook een ‘dubbele’ spoiler, bestaande uit een kleine lip en een dikke taartschep daarboven. De extra speciale E36 M3 GT had ‘m ook.

Standaard kwamen de Class II’s op styling 18 wielen in de maat 16″, hoewel dit exemplaar is voorzien van de wielen van de latere E36 M3 (facelift). Om een en ander af te maken, is er een heuse baaaaaaaadge. Daarop valt te lezen BMW Motorsport International. Swanky. Je kon kiezen uit zes kleuren, te weten Alaskablau, Alpinweiß 3, Bostongrün, Cosmosschwarz, Dakargelb of Hellrot. Binnenin heb je een sportstuur, sportstoelen en altijd grijze stoffen bekleding met een motiefje in BMW’s M kleuren. In totaal zijn er 2.500 units gemaakt. In Duitsland was de vanafprijs destijds een schappelijke 48.800 Duitse Marken.

Dit lichtrode exemplaar is origineel door de fabriek gebruikt als promotieauto bij verschillende races. Daarna is ‘ie aan zijn eerste eigenaar geleverd door BMW dealer Bobrink in Bremen, waar ondergetekende toevallig onlangs nog is geweest. Anno nu heeft de auto bijna 70.000 kilometer gelopen. De vraagprijs bedraagt 21.950 Euro. Bijna net zoveel als de auto ooit nieuw kostte dus. Koop dan?