Steven Spielberg gaat de film Bullit opnieuw maken

De nieuwe Bullit film van Steven Spielberg krijgt Bradley Cooper in de hoofdrol.

Soms zijn de ideeën een beetje op in Hollywood. Het eeuwig uitmelken van een serie óf het opnieuw uitbrengen van een oudere film zijn ze dol op. En als ze het goed uitvoeren levert dat mooi vermaak op voor in de bioscoop. Prima. In dat kader moeten we het hebben over de film Bullit uit 1968.

Deze iconische autofilm krijgt een nieuwe variant. Regisseur Steven Spielberg neemt de dappere taak op zich om de film opnieuw te maken. Inmiddels is Spielberg een deftige 75 jaar oud, maar met pensioen gaan zit er nog niet in voor de wereldberoemde regisseur.

De hoofdrol is weggelegd voor Bradley Cooper. Bekend van The Hangover, Burnt en A Star is Born. Voor Cooper ligt er een grote uitdaging. In het origineel, dat ook een Oscar won, was het acteur Steve McQueen die het karakter Frank Bullitt uitstekend naar het witte doek wist te brengen. Het meest beroemde aan deze film is natuurlijk de iconische Ford Mustang, de iconische musclecar kwam tot leven in de straten van San Francisco.

Het is afwachten wat Steven Spielberg ervan gaat brouwen. Laten we in elk geval hopen dat er weer een echte Mustang aan te pas komt, en geen Ford Mustang Mach-E of soortgelijke nonsens.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de film verschijnt. Naast Spielberg zijn Chad en Molly McQueen verbonden aan de nieuwe film als producer. De zoon en kleindochter van Steve McQueen. (via Deadline)