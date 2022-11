Tip: neem een kotszakje mee in de Pininfarina Battista

De acceleratie en remkracht van de Pininfarina Battista is goed voor een record.

In hoeverre is een snel sprintende auto nog echt leuk? Het is niet heel moeilijk om misselijk of duizelig te worden in een extreem snel sprintende auto. Doe het een paar keer achter elkaar en de lol is er snel af. Maar een keertje is prima natuurlijk.

In de categorie “neem maar een kotszakje mee” hebben we vandaag de Pininfarinia Battista. De bij Louwman Exclusive verkrijgbare elektrische supercar is de snelst sprintende auto ter wereld. In een tijdsbestek van 1,86 seconden staat er honderd kilometer per uur op de teller. 0-200 km/u is met 4,45 seconden misschien nog wel indrukwekkender. Krankzinnige tijden! Hoe dat gaat zie je in de video hieronder.

Pininfarina Battista record video

Dat elektrische geweld komt ook weer in een bizarre tijd tot stilstand. De Pininfarina Battista is namelijk in staat om in 31 meter tot stilstand te komen als je met 100 km/u op de rem trapt. Dit maakt de Battista de snelst remmende productieauto ter wereld.

In alle opzichten is deze elektrische auto een bizar apparaat dus. De Battista leent zijn technologische kwaliteiten van Rimac. Het Kroatische automerk heeft met de Nevera een soortgelijk wapen in huis. De keuze is uiteindelijk aan de koper: een Pininfarina Battista of toch een Rimac Nevera. Beide elektrische auto’s zijn extreem in hun soort.