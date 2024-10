500 pk op 1.000 kg: deze 911 is niet voor iedereen

De Porsche 911 is een sportauto voor iedereen, behalve deze Theon R.

Een allemansvriend onder de sportwagens. Zo kun je de Porsche 911 gerust omschrijven. Is natuurlijk wel weer afhankelijk van generatie en model. Iemand van 18 jaar een 650 pk Turbo S meegeven is vragen om ellende. Deze Theon R is zo’n typische 911 voor mannen met borsthaar.

Inmiddels zijn het aantal restomods op basis van een 911 niet meer te tellen. Serieus, je bent origineler met een onverprutste Porsche 911 waar nog niets aan gedaan is. Maar dat maakt dit project niet minder vet. Want de specs zijn simpelweg smullen geblazen.

Theon R, een nieuw vlaggenschip

De Theon R is een lichtgewicht 911. Theon Design zegt de moderne 911 S/T als inspiratie te hebben gezien om dit monster te bouwen. Op basis van een 964 heeft het autobedrijf deze Porker omgebouwd tot een stuurmansauto van jewelste.

Een vier liter grote luchtgekoelde zescilinder levert nu meer dan 500 pk op een gewicht van net minder dan 1.000 kg. En dat alles moeten de achterwielen verwerken, net als de handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. De motor mag 9.000 tpm draaien en is goed voor 400 Nm aan koppel. 0-100 km/u is in zo’n drie seconden voor de bakker. Van nul naar 160 km/u is in slechts 6,5 sec gedaan.

De Porsche 964 moet je zelf aanleveren bij Theon Design. Vervolgens begint het autobedrijf aan de transformatie. Het gewicht hebben ze zo laag weten te houden door onder meer de panelen van de auto te vervangen voor exemplaren van carbon.

Daarnaast hebben ze goed bij Porsche afgekeken als het gaat om het aanbieden van pakketten. Met het aero pakket krijg je namelijk een carbon splitter, diffuser en een achtervleugel.

Zoals altijd met dit soort projecten is deze auto PEPERDUUR, om Arjen Lubach maar te quoten. Prijzen beginnen bij 790.000 pond. Dat is omgerekend 950.000 euro exclusief belastingen. En je moet zelf die 964 aanleveren hè. Kortom, we hebben het over meer dan een miljoen euro. Ze gaan er slechts 24 exemplaren van maken. De bouw duurt 18 maanden.