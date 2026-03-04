Stijgende import toont: Nederlandse auto’s zijn te duur

Import groeit stevig terwijl de nieuwmarkt achterblijft

Waar de verkoop van nieuwe auto’s via de officiële kanalen dit jaar nog niet echt vlot, gaat het met de import hartstikke prima. Importradar laat zien dat ook in februari het aantal geïmporteerde auto’s lekker door blijft groeien.

In totaal kregen ruim 31.500 auto’s een Nederlands kenteken nadat ze eerder al in het buitenland waren geregistreerd. En dan hebben we het niet alleen over een klein plusje hier en daar. Vrijwel alle geïmporteerde merken laten een duidelijke groei zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aantal import auto’s blijft groeien

Vorige maand zagen we al duidelijk dat de verkoop van nieuwe auto’s het moest afleggen tegen import. Ook in februari zet die trend vrolijk door. In januari tikte de import al bijna de 36.000 auto’s aan, terwijl de nieuwverkoop bleef steken op iets meer dan 28.000 exemplaren. Blijkbaar vinden we de prijzen van nieuwe auto’s hier toch net iets te enthousiast. En eerlijk is eerlijk, daar valt best iets voor te zeggen.

Ook in februari blijft de balans duidelijk. Er werden 31.644 auto’s geïmporteerd, tegenover 22.380 nieuw geregistreerde auto’s. Vergelijken we dat met februari vorig jaar, dan is de nieuwverkoop zelfs 19 procent gedaald. Vooral Duitsland is een populaire plek om je nieuwe vierwieler te scoren. Overheid, kijken jullie even mee?

De populairste auto’s

De overduidelijke winnaar is, net als vorige maand, de Volkswagen Polo. Dit model wordt met afstand het vaakst naar Nederland gehaald en is bovendien ook nog eens de populairste benzine-auto onder de importmodellen.

Kijken we naar de andere aandrijflijnen, dan zien we een paar bekende namen terug. De Volkswagen Golf pakt de titel populairste diesel, de Ford Kuga is momenteel de meest geïmporteerde hybride en bij de elektrische auto’s gaat de eer naar de Fiat 500. En wie de merkenlijst bekijkt zal ook weinig verbaasd zijn: de top drie bestaat uit BMW, Volkswagen en Audi.

Kortom, de Nederlander kijkt tegenwoordig net zo makkelijk over de grens als naar de dealer om de hoek. En eerlijk is eerlijk, dat valt ze moeilijk kwalijk te nemen.