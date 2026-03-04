Ook de Volvo EX60 is niet aan te slepen

Net als de BMW iX3 en de Mercedes GLC is de Volvo EX60 lekker uit de startblokken.

2026 is hét jaar van de elektrische D-segment SUV. Zowel de BMW iX3 als de Mercedes GLC vallen heel goed in de smaak bij klanten. Beide merken hebben de productie al moeten uitbreiden om de vraag bij te benen. En dan is er nog een belangrijke kaper op de kust: de Volvo EX60.

Productie opschroeven

De Volvo EX60 kwam ietsje later op de mark, dus we moesten nog even afwachten of deze auto ook zo in trek zou zijn. We hadden een vermoeden van ja. En inderdaad: ook Volvo laat nu weten dat ze de productie opschroeven. Ze willen de Zweedse Torslanda-fabriek een week langer open houden in de zomer. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis.

Volgens Volvo is de vraag in bijna alle belangrijke Europese markten groter dan verwacht. Keiharde cijfers noemen ze niet, behalve dat er alleen in Zweden al 3.000 orders zijn geplaatst.

Populairder dan EX30

Verder laten ze weten dat de bestellingen beduidend hoger lager dan bij de EX30 toen deze werd gelanceerd. Dat zegt wel iets. Bij ons was de EX30 een van de bestverkochte auto’s van 2024, al moeten we erbij zeggen dat Nederland niet helemaal representatief is.

Dat de EX60 goed verkoopt is eigenlijk geen verrassing. De auto ziet er gelikt uit en de specs zijn zelfs uitstekend te noemen. De instapversie heeft al 620 kilometer range kan snelladen met 320 kW. En dat voor 64 mille. Voor 73k heb je zelfs 810 kilometer range. Niet dat het alleen maar om range draait, maar is wel een belangrijk verkoopargument.

We weten nog niet hoeveel bestelling er in Nederland zijn geplaatst, maar reken erop dat we deze auto nog heel veel gaan zien op de weg. En waarschijnlijk ook in de bovenste regionen van de verkoopstatistieken.