Chinees automerk lacht VW uit: ‘Gefeliciteerd met je oude meuk’

Volkswagen is te laat op het feestje en krijgt het te horen ook.

Je leert al op jonge leeftijd dat er een verschil is tussen iemand uitlachen en iemand toelachen. In het geval van Volkswagen en het Chinese Li Auto hebben we het duidelijk over een voorbeeldje van uitlachen met nog net geen irritante ‘ha-ha’ erachter.

Het verhaal begint met verheugend nieuws van Volkswagen in China. Het Duitse bedrijf werkt er samen met SAIC. Op 2 maart hebben zij samen iets te vieren: de productiestart van de nieuwe generatie EA211 1.5 T EVO II-turbomotor. Een moeilijke naam, maar wat je moet weten is dat dit torretje de elektriciteitsopwekker van de ID. Era 9X is de SUV die je hieronder ziet en die we eerder ‘de rijdende bioscoop‘ noemde.

Dit bakbeest is een EV met range-extender (EREV) waarbij de verbrandingsmotor dus niet de wielen aandrijft, maar enkel werkt als generator om de batterij te helpen. Dankzij de nieuwe EA211-motor groeit het rijbereik op een volle accu van 267 kilometer naar zo’n 1.000 kilometer. Klinkt toch niet slecht. Ergens deze maand moeten de eerste ID. Era 9X’en van de fabrieksband rollen.

VW en SAIC zijn trots op de geleverde prestaties. ”Samen zullen we bijdragen aan de vooruitgang van de sector”, zei de vice-voorzitter van de verkooptak van het bedrijf erover. Dit was genoeg reden voor het Chinese Li Auto om een flinke sneer uit te delen aan VW en SAIC.

De opmerking van Li Auto

Op het Chinese socialmediaplatform Weibo reageert het account van Li Auto als volgt: “Gefeliciteerd Volkswagen met het succesvol in massaproductie nemen van een technologie die verouderd, zeer milieubelastend en met weinig ontwikkelingspotentieel heeft, in slechts 6 jaar tijd!”

Dan is ‘Gefeliciteerd met je oude meuk’ geen verkeerde samenvatting, toch? Overigens valt er als je bij VW werkt vast wel een leuke reactie te verzinnen richting Li Auto over de designafdeling van het merk. Of moet VW zich niet tot dat niveau laten verlagen?

Li Auto ziet dus geen heil in de EREV zou je zeggen, toch? Wie voor de gein eens kijkt wat het merk verkoopt, ziet vervolgens twee categorieën staan: volledig elektrische auto’s en jawel EV’s met range-extenders. Het merk wijst dus vooral op de specifieke motor van VW en SAIC die volgens Li Auto ‘verouderd, zeer milieubelastend en met weinig ontwikkelingspotentieel is’ ten opzichte van andere range-extenders.

Andere automerken kijken nu met een kritische blik naar PHEV’s en zien in de EREV de toekomst. Wat denk jij?

Bron: Carnewschina