Stijlvolle Jaguar kopt nonchalant een boom in Veldhoven

Op de Knegselseweg in Veldhoven is een stijlvolle Britse youngtimer onzacht in aanraking gekomen met een struise boom. Zoals te doen gebruikelijk in dit soort krachtmetingen, won de boom. De donkerrode Djèk betreft een XJ van de generatie X308, het facelift model van de X300, die in Nederland onlosmakelijk verbonden is aan wijlen politicus Pim Fortuyn. Hoewel, technisch gezien had laatstgenoemde een Daimler, te herkennen aan de chromen spiegels, deurklinken en -jawel- fluted radiator grille surround. Je begrijpt, ik heb het zelf ook even moeten opzoeken.

Hoe het (de boom niet meegeteld eenzijdig) ongeval heeft plaats kunnen vinden is niet bekend. Daar het een Jaaaag betreft was de bestuurder waarschijnlijk volledig content over zijn laatste zakelijke deals een sigaartje aan het paffen op het moment dat het misging. Maar we moeten eigenlijk niet teveel speculeren over het hoe en waarom, want de man is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis en zijn toestand is onbekend. De Britse slee zit in ieder geval flink in de kreukels. We hopen uiteraard dat dat in mindere mate geld voor het slachtoffer.

Image-Credit: GinoPress B.V.