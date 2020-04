‘McLaren komt dit jaar met ‘betaalbare’ hybride’

En dan bedoelen we natuurlijk betaalbaar voor McLaren-begrippen.

Een hybride is geen primeur voor McLaren. Al vrij kort na de MP4-12C kwamen ze namelijk al met hun eerste hybride: de P1. Dit lid van de heilige drie-eenheid combineerde een 916 pk sterke V8 met een 179 pk sterke elektromotor. Ook de meer recente Speedtail is voorzien van hybridetechniek. De nieuwe hybride van McLaren zal echter een ander soort auto worden. Het wordt geen hypercar, maar meer een supercar voor de ‘gewone rijken’.

Sports Series

Omdat het gamma van McLaren niet altijd even overzichtelijk is – in ieder geval niet voor Casper – hebben de Britten zelf een indeling gemaakt. Deze bestaat uit de categorieën Sports Series, Super Series en Ultimate Series. De nieuwe hybride van McLaren komt volgens Autocar in de eerste categorie. Deze wordt nu gevuld door de 570S, 570GT en de 600LT. Dit zijn allemaal variaties op het thema 570S, die al weer uit 2015 stamt. Het wordt daarom zachtjesaan tijd voor iets nieuws.

Twinturbo V6

Volgens de bronnen van het Britse magazine wordt de nieuwe McLaren een plug-in hybride met een twinturbo V6. Dat laatste is wel een primeur: een McLaren met een zescilinder hebben we nog niet eerder gezien. Raceauto’s met een V6 tellen we dan uiteraard even niet mee, en deze Sprinter al helemaal niet. Autocar durft ook al iets te zeggen over wanneer de auto komt: volgens hen zal de auto nog dit jaar zijn opwachting maken.

Na de holy trinity uit 2013 bleef het enige tijd stil qua hybrides van grote grote supercarfabrikanten. Nu zijn echter zowel McLaren, als Porsche en Ferrari weer terug bij hybrides. Deze keer spelen ook milieuoverwegingen mee en gaat het niet puur om een vermogensboost.