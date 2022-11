Sweet, Dodge Charger en Challenger kunnen ook op benzine

De Dodge Charger en Dodge Challenger komen er als elektrische bleppers. Maar benzine is in principe ook mogelijk…

En dan was daar dan toch eindelijk dat moment. De Dodge Challenger en Charger, in veel opzichten toch wel de laatsten der Mohikanen op het gebied van ouderwetse dinosap verorberaars, gingen voor de bijl. Gelukkig was de treurnis van korte duur. Het immer vooruitstrevende Dodge kondigde namelijk al snel de elektrische versies van de twee sterkhouders aan.

Nu is het geen probleem om met een elektromotor enorm veel vermogen te creëren. Maar het is wat lastiger om ook enorm veel emotie te creëren. En dat is nu net wat de Challenger en Charger altijd goed deden. Gelukkig is nog niet alle hoop verloren voor MOPAR-fans met benzine in het bloed.

Dodge CEO Tim Kuniskis heeft namelijk uit de doeken gedaan dat Dodge niet uitsluit de nieuwe Hurricane zes-in-lijn te gaan gebruiken in combinatie met het STLA Large platform. Aanvankelijk zal dit platform weliswaar gelanceerd worden met louter EV aandrijflijnen, maar het platform is gewoon geschikt voor gasolina.

I’ve been very transparent… that our next cars are built on the STLA Large platform, the STLA Large is a multi-energy platformI can put an ICE engine in there. Doesn’t mean we’re going to. We’re certainly not launching with anything like that. We’re launching with full battery electric and we think that by the time we get to that point the offering we’re going to have is going to be really attractive in the market place. If some day we wanted to add ICE to that car, could we? It’s totally possible. But we’ll maybe never get there

Tim Kuniskis, Dodge honcho