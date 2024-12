Tesla-rijders opgelet: dit verandert er binnenkort aan jouw auto!

De grote kerstupdate van Tesla staat voor de deur

Is het jaar niet voorbij gevlogen? Voor mijn gevoel is het opgelopen kerstfeestje nog maar een paar maanden geleden. Hoe dan ook, Kerstmis staat weer voor de deur. Dat betekent foute truien, cadeautjes onder de boom en natuurlijk een grote Tesla-update. Op 9 december wordt de update gedropt, maar we weten wel al wat er aan zit te komen.

Dit jaar brengt Musk een hele waslijst uit aan veranderingen bij de Tesla-update. Je vindt de hele rits aan updates op X. We pikken eerst wat veranderingen uit die impact kunnen hebben op jouw Tesla. Vervolgens knallen we er nog wat Tesla-updates bij die we het leukst, raarst of op een andere manier nuttig vonden om met je te delen. Zoals je bij Tesla verwacht, zijn er meer onzinnige veranderingen dan aanpassingen waar je echt wat aan hebt.

Wie een Tesla rijdt, heeft ook de Tesla-app op zijn of haar smartphone. Na de update kun je via deze app filmpjes kijken die je auto heeft gemaakt. De video’s kun je vervolgens opslaan op je apparaat. Een andere app-update: wie een smartwatch van Apple bezit kan hier ook een Tesla-app op installeren. Via deze app kun je de auto ontgrendelen, de frunk openklappen, de airco aanzetten en het laadniveau checken.

Navigatie

Wie straks een route instelt op het grote middenscherm zal merken dat ook de navi is geüpdatet. Voer de locatie in waar je heen wilt en je auto vertelt je verschillende plekken om een koffietje te pakken. Hierbij wordt ook de verloren tijd voor het omrijden weer gegeven. Door een andere update kunt je zien wat voor weer het is als je aankomt op de bestemming.

Wil je op de plaats van bestemming nog graag even gamen? Dan kun je na de grote Tesla-update aangeven hoeveel energie je nog in de accu wilt hebben wanneer je aankomt. Je auto berekent dan waar en wanneer je moet stoppen om bij te laden om zo boven het aangegeven minimum te blijven.

Automatisch schakelen

De betaversie van het automatisch schakelen zat al in de Model S, maar komt nu ook naar de Model 3. Hierbij kiest je auto zelf aan de hand van camerabeelden en jouw input wanneer ie voor- of achteruit wil. Het systeem helpt vooral bij het voor- en achteruit steken. Je hoeft dan niet telkens de versnelling aan te passen via het scherm. Deze update merk je trouwens alleen als je een Model 3 hebt zonder fysieke versnellingsstengel.

Twee nieuwe lichtshows

Hier doe je het natuurlijk voor als Tesla-rijder: de lichtshows wanneer je geparkeerd staat. Zo kwam twee jaar geleden ”Wij houden van Oranje” van André Hazes naar Tesla (ja, echt waar). Wat voor achtergrondmuziek er nu gedraaid wordt bij de twee nieuwe shows, weten we nog niet. Iemand suggesties?

Nieuw spel ter verveling

Wie bij het opladen het internet heeft uitgespeeld, heeft nog altijd de games in de Tesla’s. Na de grote kerstupdate komt daar een spelletje bij genaamd Boomerang Fu. In dit vechtspel gaan etenswaren de strijd met elkaar aan tot de dood.

”Sit happens”

Nog zo’n Tesla-feature waar je maar wat graag 40k aan uitgeeft: het scheetkussen. Nu de Tesla-update kun je een nieuwe optie aanvinken voor het flatulentiegeluid. Wanneer de sensoren in de gekozen stoel detecteren dat er iemand zit, klinkt het windje door de speakers. Of zoals Tesla het samenvat: ”Sit happens.”

Cybertruck wraps!

Helaas, de pick-up kan geen honingmosterd-wrap voor je klaar maken of een raptekst voor je schrijven. Wat de wraps wel zijn, zijn kleurstellingen en stickers voor op de Tesla Cybertruck-avatar. Zo is er een roestige wrap, een met een houtlook, eentje met bloemetjes en een met een volledige camouflage-uiterlijk. Je kunt ook zelf een ontwerp in elkaar flansen. Cool, maar toch jammer dat je ze niet zo kunt bestellen bij Musk.

Foto: Tesla Model S Gulf gespot door @julianb via Autoblog Spots