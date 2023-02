Stokoude Toyota gaat EINDELIJK met zijn tijd mee

Onkruid vergaat niet, kakkerlakken zijn onsterfelijk en deze stokoude Toyota weet van geen ophouden.

Normaal gesproken gaat een automodel zo’n 7 jaar mee. Sommige Aziatische auto’s iets korter en Volvo vaak veel langer. Maar 7 jaar is voor de meeste modellen vrij gangbaar. Heel af en toe past een fabrikant nogmaals een facelift toe om zo de levenspanne een jaartje of twee te rekken.

Maar bij sommige modellen loopt dat anders. Dat heeft met een aantal factoren te maken. Zo is het erg prijzig om een nieuw model te ontwikkelen. En in sommige gevallen kunnen de klanten heel erg de functionaliteit van een auto waarderen.

Met andere woorden: wat je ermee kunt doen is belangrijker dan of de buurman ziet dat je het nieuwe type hebt. Dat is namelijk vaak bij terreinwagens het geval. We hebben het over echte terreinwagens, geen crossovers zoals Van Fleppensteyn van de administratie heeft.

Stokoude Toyota

Bij de Toyota Land Cruiser is het nog eens extra opmerkelijk, want dat model bestaat eigenlijk uit drie modellijnen. Ten eerste heb je de ‘gewone’ Land Cruiser zoals je die bij de dealer kunt bestellen. Een doelmatige terreinauto met voldoende luxe. Deze versie heet op veel markten de Land Cruiser Prado. Dan heb je de super-de-luxe Toyota Land Cruiser ‘300’. Voor mensen die Range Rover kwaliteiten willen met een Toyota-logo. Tenslotte is er nog de Land Cruiser ’70’. Dat model was zo briljant dat Toyota ‘m bleef bouwen.

Die auto is inmiddels bijna veertig jaar oud en uiteraard beginnen de jaren te tellen. De stokoude Toyota Land Cruiser 70 heeft net als de Mercedes-Benz G-Klasse wel wat updates gekregen, maar zeker niet zoveel en al helemaal niet zo ingrijpend.

Dus waar een vierkante Mercedes-Benz anno nu heel erg modern overkomt, is deze stokoude Toyota gewoon wat het is. Een oude auto, maar dan fabrieksnieuw. De techniek is nog lekker ouderwets, je kunt kiezen uit een onverwoestbare V8 benzine of een onverwoestbare V8 diesel.

Geen V8 meer

Dat gaat dus veranderen. Iedereen die een V8 heeft besteld, zal nog een V8 krijgen. Gezien de enorme populariteit van dit model op sommige markten betekent het dat Toyota deze Land Cruiser 70 nog een jaartje of twee zal bouwen met die V8. Je zou denken dat het model (dat dan 40 jaar oud is) wel uit productie gaat.

Welnee, deze stokoude Toyota gaat gewoon met zijn tijd mee. Volgens het Australische Drive gaat Toyota de motor aanpassen. De V8’s gaan eruit en er komt een viercilinder hybride-aandrijflijn voor in de plaats.

Bij de ‘300’-serie ging de V8 er al uit ten faveure van een biturbo V6, maar in de ’70’ is geen V8 voor het vermogen, maar het koppel en de betrouwbaarheid. Dus mocht je er nog eentje willen, moet je snel zijn!

