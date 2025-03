Zo achterlijk veel had Tom Waes gezopen

Niet langer een gevalletje te diep in het glaasje gekeken, zeg maar gerust glas.

De bekende Belgische tv-presentator en acteur kustte in november 2024 met een onbegrijpelijke hoeveelheid drank in zijn bloed een pijlwagen. Niet alleen zijn Porsche 911 lag zwaar in de kreukels, ook Tom Waes vocht voor zijn leven in het ziekenhuis.

Tom Waes en alcohol

Het is gelukkig allemaal goedgekomen. Als je weet hoeveel de Belg gezopen had is het een wonder dat hij het nog na kan vertellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat meneer maar liefst 2,44 promille in zijn bloed had zitten. Daarover bericht VRT. Da’s geen domme borrel, da’s een complete zuipsessie.

Om even te vergelijken: de Belgische limiet ligt op 0,5 promille, wat neerkomt op een schamele twee glazen. Het alcohol dat Waes in zijn bloed had zitten staat volgens de Belgische publicatie gelijk aan maximaal 14 glazen achterover tikken. Goedemorgen! Het werkelijke aantal zal ergens tussen de 8 en 14 hebben gezeten. Het is hoe dan ook een flink aantal.

Dat je na zoveel tanken nog denkt dat het een goed idee is om in de auto te stappen. Of waarschijnlijk ben je dan zo bezopen dat je JUIST denkt dat het een goed idee is om te gaan autorijden. Het is maar net hoe je het beleeft.

De presentator droeg geen gordel bij het ongeluk. Want ja, met 2,44 promille in je mik is dat niet meer nodig. De alcohol beschermt je dan. Toch? Of niet. Het is misschien nog maar goed geweest dat het ‘slecht’s een pijlwagen was. Een betonnen muur of stilstaande vrachtwagen en het is bijna een zekerheidje geweest dat Tom Waes het niet meer na kon vertellen.

Na de crash kwam Waes een reactie. Hij omschreef het als “Een grote fout.” En hij wist niets meer van het ongeluk. Tja, met dat alcoholpeil zou je waarschijnlijk je eigen naam ook niet meer weten. De zwaar beschadigde Porsche 911 van het ongeluk werd later geveild.

Hij moet zich verantwoorden voor rijden onder invloed en onopzettelijke verwonding. Een wegwerker raakte namelijk lichtgewond bij het incident. Waes kan een boete van maximaal 16.000 euro krijgen. Ook hangt hem een een rijverbod tot vijf jaar en een verplicht alcoholslot boven het hoofd. Geen overbodige luxe voor deze tv-presentator.

5 mei staat Tom Waes voor de rechter.