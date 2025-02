Stroomstoring Breda: deze EV’s helpen je uit de brand

Bij een stroomstoring zoals die in Breda kan een EV goed van pas komen.

Als je in Breda woont heb je op dit moment pech, want de stad is getroffen door een grootschalige stroomstoring. Bijna 30.000 mensen zitten zonder stroom deze ochtend en dit kan nog wel even duren. In dat geval is een elektrische auto met V2L heel handig.

V2L, oftewel Vehicle to Load, betekent dus dat je auto stroom kan leveren. Dat kan goed van pas komen bij een stroomstoring in Breda (om eens een willekeurig voorbeeld te noemen). Via een adapter in de laadpoort of een stopcontact in het interieur kun je gewoon een normale huis-tuin-en-keukenstekker aansluiten op je auto.

Op deze manier kun je tot 3,7 kW uit je auto trekken, afhankelijk van het model. Dat doet dus niet onder voor een normaal stopcontact in je huis. Met een verlengsnoer en een stekkerdoos kun je zorgen dat je gewoon weer stroom hebt in je huiskamer. Dat is natuurlijk beperkt, maar we praten hier over een noodgeval.

Helaas zit V2L nog lang niet op alle auto’s. Op dit moment zijn de volgende modellen voorzien van Vehicle-to-Load (al dan niet optioneel):

BYD Atto 3

BYD Dolphin

BYD Han

BYD Seal

BYD Sealion 7

BYD Tang

Citroën ë-C4 (X)

DS N o 8

8 Hyundai Kona Electric

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 6

Kia EV3

Kia EV6

Kia EV9

Kia Niro EV

MG 4

MG Marvel R Electric

MG ZS EV

Peugeot e-3008

Renault 5

Volvo EX90

Xpeng G6

Als je op dit moment in een stroomstoring in Breda zit en je hebt een van de bovenstaande auto’s, dan heb je dus gewoon een noodaggregaat op wielen bij de hand.