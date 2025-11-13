Deze zevenzits Volkswagen SUV met V6 kende jij nog niet

Een bijzondere zevenzits SUV van Volkswagen, uitgerust met een dikke V6 op diesel. Wat is dit?

Volkswagen en pickups, het is een wat moeilijk verhaal. Even los van omgebouwde Golfjes en Polo’s (of Gols in Zuid-Amerika) om tot hatchback-pickups te komen, was er tot relatief recent eigenlijk maar één Volkswagen-pickup om met auto’s als de Toyota Hilux te concurreren. Tenminste, het hele idee letterlijk te kopiëren met de Taro, een Hilux-rebadge.

Amarok

Een pickup succesvol maken voor Europa is namelijk lastig. Wij kopen niet elke 28 seconden een Ford F-150, omdat werklui liever een busje hebben. In Europa heb je de veelzijdigheid qua rijeigenschappen van een pickup vaak minder nodig dan simpelweg enorm veel laadruimte zoals een bestelwagen. Bovendien scoren pickups in de categorie Hilux maar in een paar markten echt goed, maar in Europa valt het tegen. Toch kwam Volkswagen Nutzfahrzeuge, de bestelwagenafdeling, met de Amarok.

Net als dat een Volkswagen Transporter of Crafter een prima strijder is in de bestelwagenwereld, bleek de Volkswagen Amarok toch ook prima aan te slaan. Een veel directere concurrent van de Amarok is natuurlijk de Ford Ranger, waar Volkswagen vanaf nu ook de basis van de Amarok mee deelt. Maar de eerste generatie (Typ. 2H) was altijd een Volkswagen. Dat betekent ook enkel Volkswagen-motoren, waaronder de welbekende 2.0 TDI maar ook de 3.0 TDI V6 met 224 pk en 500 Nm. Niet alleen Europa, maar ook Australië, bepaalde Aziatische markten en Zuid-Amerika kregen de Amarok en dat was toch wel succesvol genoeg om de Amarok lekker uit te persen. Sterker nog: in Zuid-Amerika wordt ‘onze’ Amarok niet verkocht ten faveure van een hevig gefacelifte eerste generatie die dus 100 procent VW is.

Amarok SUV

Dat even om de basis te leggen voor een filmpje dat we tegenkomen op Instagram. Ene Marc Pelzer geeft ons namelijk een rondleiding door een vrij bijzondere SUV van Volkswagen met een V6 en zeven zitplaatsen. Je ziet alleen vrij snel hoe de vork in de steel zit: het gaat om een Volkswagen Amarok SUV, zonder pickup-bed.

Een trucje dat vaker uitgehaald wordt: de basis voor een pickup biedt soms een perfecte basis voor een SUV. Ford verkocht een tijdje een gigantische SUV genaamd Excursion op basis van de F-250, de Toyota 4Runner was vroeger een Hilux met kofferbak (Hilux Surf genaamd) en in Azië en Australië verkocht Ford een SUV-versie van de Ranger genaamd Everest. Volkswagen wilde dit dus ook doen met de Amarok, zoals dit studiemodel bewijst.

Dubbele achterklep

Het enige bestaande studiemodel in kwestie van een Volkswagen Amarok SUV toont perfect aan wat het had kunnen zijn. De basis van een Amarok -inclusief V6- maar dan met ruimte voor zeven. Dit was voordat een Tiguan Allspace bestond en de Touareg heb je nooit als zevenzitter kunnen krijgen, dus wat dat betreft een stoer alternatief voor de Sharan. Het enige dat uniek is voor de Amarok SUV is de achterkant, waar het wel op een soort opgeblazen Touran lijkt. Grappig is hier een achterklep met dubbele functie: hij gaat open als een deur, alsof er een reservewiel achterop hoort. Maar mocht dat irritant zijn met achteruit inparkeren, dan kan enkel de bovenste helft open alsof het een Range Rover is. Ook al is het gewoon integreren wat een BMW X5 (of 3/5 Serie Touring) of Range Rover doet: een deur die op deze manier een dubbele functie heeft zien we niet vaak.

Doodgeboren

De Volkswagen Amarok SUV stamt uit 2011, een jaar nadat de pickup op de markt kwam. Waarom deze SUV-variant niet kwam is niet bekend, Volkswagen zat immers nog volop in hun pre-dieselgate-waanzin qua niches opvullen. Wel was Volkswagen volop bezig met dingen wat meer… ‘eco’ maken, zoals hun BlueMotion-spul. Een lompe SUV uitbrengen staat daar een beetje haaks op. Bovendien was de pickup al ietwat niche terwijl je daar in vele markten korting op krijgt omdat het een bedrijfswagen is, dat lukt met deze SUV niet. Kortom: Volkswagen durfde het niet. Dus krijgen we nu dit als enige bewijs dat het überhaupt ooit een idee was.