Rijkswaterstaat wil weginspecteurs beter beschermen

De medewerkers van Rijkswaterstaat moeten soms vrezen voor hun leven.

Ieder jaar heeft Rijkswaterstaat te maken met serieuze incidenten op de weg. De medewerkers van de organisatie zijn op de weg te vinden als er bijvoorbeeld een ongeluk heeft plaatsgevonden of als er onderhoud gedaan moet worden. Niet iedere automobilist houdt hier rekening mee, met soms levensgevaarlijke situaties tot gevolg.

Zo komt het nog steeds vaak voor dat automobilisten een rood kruis negeren. Hier staat een boete van 230 euro op, exclusief administratiekosten. Ondanks de hoge boete hoor je nog geregeld in het nieuws dat er zich ongelukken hebben voorgedaan. Automobilisten negeren het rode kruis om een file tijdelijk te ontwijken. Ook komt het voor dat mensen denken dat er niets aan de hand is. Een weginspecteur zegt tegenover de Telegraaf dat het soms doodeng is als de auto’s met hoge snelheid voorbij razen.

In de eerste zes maanden van 2017 zijn acht voertuigen van Rijkswaterstaat aangereden. Dat zijn net zoveel incidenten in vergelijking met het eerste halfjaar van 2016. Om medewerkers beter te beschermen wil de politie meer gaan controleren. Ook zijn sommige weginspecteurs van Rijkswaterstaat een BOA. Dit betekent dat ze de bevoegdheid hebben om een boete uit te schrijven, bijvoorbeeld voor het negeren van een rood kruis. 2014 staat bekend als het ‘rampjaar’. In dat jaar sneuvelden 21 auto’s van Rijkswaterstaat door onoplettende automobilisten die op de auto’s klapten.

Foto via Rijkswaterstaat op Twitter