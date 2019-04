Subaru WRX-rijder verliest motor én uitlaat bij crash

En dan was hij ook nog vergeten zijn gordel om te doen.

Binnen de bebouwde kom wordt een snelheidslimiet van 50 km/u gehanteerd, vooral om de veiligheid van de vele mensen aldaar te waarborgen. In het geval van deze roekeloze snelheidsduivel was het echter alleen hijzelf die te maken kreeg met de gevolgen van zijn acties. Niemand anders dan de bestuurder raakte gewond bij dit gigantische ongeluk.

Hoewel er op het moment van schrijven nog bijzonder weinig duidelijk is over de oorzaak van de crash, spreken de beelden voor zich. Naar het schijnt is de bestuurder van de tweede generatie Subaru WRX op een zeker moment de controle over het stuur kwijtgeraakt en daarna met een noodgang tegen een elektriciteitspaal geknald. Door de ongetwijfeld hoge snelheid waarmee de bestuurder op het hout inreed, vlogen de motor, de uitlaat en hijzelf uit de auto.

Een Facebook-gebruiker, ene Allan Keith, beschrijft in een bericht hoe de situatie zich heeft ontvouwd. Volgens Keith werd de bestuurder – die in de race was voor een Darwin Award en had besloten geen gordel te dragen – door de impact uit de auto geslingerd en kwam hij enkele meters verderop met een smak terecht op de straat. Wonder boven wonder kwam hij hierbij niet te overlijden, maar verliet hij de plaats van het ongeluk met “slechts” een hersenschudding, een gekneusde heup en enkele gebroken ribben. De auto, daarentegen, is totaal afgeschreven.