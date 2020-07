Verkeersboetes in Europa, dit kost 20 km te hard

Verkeersboetes in Europa: dit ben je kwijt voor 20 km/u te hard op de snelweg.

Het is de eerste vraag die je je stelt wanneer je de grens over rijdt: hoe hard mag ik hier? De tweede vraag: hoe hoog zijn de boetes? Natuurlijk, als je op vakantie gaat heb je geen zin om met een volgepakte auto met 200 km/u door Europa te knallen.

In Nederland zijn de boetes redelijk fors, dus we zijn al redelijk aan het staren naar de snelheidsmeter om maar geen fanmail van het CJIB te krijgen. In het buitenland zit dat anders. Ter lering en vermaak hebben we enkele populaire vakantielanden onder de loep genomen en gekeken wat de kosten zijn voor 20 km/u te hard op de snelweg. De kans dat je met 120-140 km/u wil cruisen naar je bestemming is nog niet eens zo’n heel vreemde gedachte.

Voor alle informatie voor alle relevante landen in Europa heeft onze collega @jaapiyo dit uitgebreide artikel gemaakt met alle ins en outs over verkeersboetes in Europa. Voor nu pakken we een paar landen die je aan kunt doen als je op weg bent naar het mooiste land voor petrolheads waar de bergingswagen je af kan zetten: Italië!

Boetes in België

Maximumsnelheid op de snelweg: 120 km/u

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: 173 euro

In België werkt men met overtredingen op vier niveau’s. Niveau 1 is een lichte overtreding en Niveau 4 is dat, eh, niet. Logischerwijs zijn de boetes het laagste bij niveau (vanaf 58 euro) en bij niveau 4 het hoogst (vanaf 473 euro). Bij die laatste wordt je overigens altijd gedagvaard, niveau 1 tot en met 3 kun je afdoen met een overschrijving.

Boetes in Duitsland

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 km /u, sommige delen onbegrensd mits weer en omstandigheden dat toelaten

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: 70 euro

In Duitsland is het lekker om hard te rijden daar waar het kan. Daar waar het niet kan, zijn de prijzen verrassend, eh, ‘concurrerend’ te noemen. Met name de kleine overtredingen is vaak tientjeswerk. Ook de hogere overtredingen vallen heel erg mee. Waar je wel op moet letten: in Duitsland werkt men met een strafpuntensysteem. En bij veel vakanties en zakenreizen met de auto in Europa krijg je te maken met Duitsland, dus probeer niet de boetes achter elkaar te scoren.

Boetes in Frankrijk

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 km/u (let op: met neerslag is dit 110 km/u!)

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: 135 euro

In Frankrijk lijken de boetes mee te vallen en dat klopt gedeeltelijk. Ze werken daar met een systeem dat hoe sneller je betaalt, hoe ‘goedkoper’ het is. Daarvoor zijn drie categorieën. Vervolgens zijn er vijf categorieën voor het ernst van de overtreding. Categorie 1 valt het erg mee en tot en met categorie 4 kun je het af met (zwaarder wordende) boetes. Categorie 5 is het zwaarst. Ook even opletten: meer dan 50 km/u te hard is de boete minimaal 1.500 euro en kun je een rijontzegging van drie jaar aan je broek krijgen.

Boetes in Italië

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 km/u

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: variabel

Uit eigen ervaring kan ondergetekende mededelen dat je in Italië behoorlijk kunt doorrijden. Ook daar kennen ze boetes, maar zijn er diverse instanties die de boete kunnen uitschrijven. Houd er rekening mee dat de boete opgestuurd wordt naar ons via een incassobureau, waardoor het ‘schimmig’ lijkt over te komen. In sommige gevallen kun je strafpunten krijgen die alleen gelden in Italië. Daarbij moet je je gegevens opsturen. Dit is vrij belangrijk, want als je het vergeet kan die boete namelijk aanzienlijk hoger zijn dan de oorspronkelijke boete.

Boetes in Luxemburg

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 km/u, 110 km/u met neerslag

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: € 145

Luxemburg is een relatief klein landje, dus in de meeste gevallen kun je er prima omheen rijden. In Luxemburg zijn de boetes niet vastgesteld, maar gelden ze ter indicatie. Er wordt namelijk ook gekeken naar diverse factoren (denk aan weer en verkeer). Let wel op: in Luxemburg werken ze met een puntenrijbewijs, die geldt ook voor ons toeristen.

Boetes in Zwitserland

Maximumsnelheid op de snelweg: 120 km/u

Boete voor 20 km/u te hard op de snelweg: CHF 180 Als het gaat om verkeersboetes in Europa, dan spant Zwitserland de kroon. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden in Zwitserland. Dure auto’s zijn er verrassend goedkoop. Vandaar dat je in sommige Zwitserse steden meer supercars aantreft dan in een oliestaatje. Verder is alles in Zwitserland peperduur. Zeker als je net komt aanstormen vanuit Duitsland moet je even je mindset aanpassen. Lichte snelheidsovertredingen vallen nog mee (tot 5 km/u te hard is CHF 40). Maar dat loopt al heel rap op. 21 km/u te hard op de snelweg is al gauw 260 CHF. Vanaf 35 km/u te hard op de snelweg wordt de boete inkomensafhankelijk.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Alles wat je moet weten over verkeersboetes in Europa kun je lezen in dit uitgebreide artikel!