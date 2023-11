Marko heeft spijt van onderschatten Max Verstappen

Nou, Helmut Marko die spijt heeft. Dat komt niet vaak voor.

Zelfs als het er uit ziet alsof Max Verstappen nog geen ei kan breken, presteert hij te toch om te verrassen. Dat deed hij gisteren ook bij de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi 2023.

De eerste vrije training mocht ‘de jeugd’ in de RB19 rijden. We zetten de jeugd tussen haakjes, want een van de coureurs – Jake Dennis – was namelijk ouder dan Verstappen zelf. Dat zet de prestaties van de Nederlander in een ander perspectief.

Moeizaam weekende

In de twee resterende trainingen kreeg Verstappen ook de auto niet helemaal voor elkaar. Pas aan het einde van de laatste vrije training was er een eureka-moment. Ze wijzigden zomaar wat – volgens Ted Kravitz een anti-rollbar achter – en dat heeft ervoor gezorgd dat Verstappen toch weer voor pole mee kon doen.

Dat dacht dus iedereen, behalve ome Helmut Marko. Deze Oostenrijkse spraakwaterval zal nooit iets zeggen dat hij niet meent en dat was gisteren ook het geval. Sterker nog, hij was dermate zeker dat het niets zou worden dat hij een weddenschap afsloot met Christian Horner. Marko wedde 500 euro dat Verstappen GEEN pole zou halen. Horner wedde van wel.

Helmut Marko heeft spijt, ja echt

Uiteindelijk is duidelijk hoe het is afgelopen. Verstappen pakte tóch pole position en kon 500 euro aftikken bij Horner

We verloren in VT3 een halve seconde alleen al in de derde sector. Dus het was ook een soort weddenschap. Christian zei dat we de eerste startrij wel gingen en halen en ik zei nee, maximaal de tweede startrij. Ik heb de weddenschap verloren, maar ik ben erg blij dat onze engineers een fantstische job hebben gedaan met de jusite aanpassingen en uiteraard ook dat Max heeft geleverd. Ik zou Max nu eigenlijk wel moeten kennen. Helmut Marko, heeft nu 500 euro minder dan voorheen.

Het is overigens niet dat we het niet geloven, integendeel. Maar af en toe lijkt het een beetje op de periodes dat Mercedes het heel erg lastig had in de trainingen. Dat Lewis Hamilton dan toch per ongeluk pole position pakte en geheel onverwachts de race won. Althans, voor hem was dat het geval. Voor de kijker iets minder.

Enfin, de GP van Abu Dhabi start zo om 14:00. Benieuwd welke wedje Marko nu heeft gelegd.

Via: Autosport