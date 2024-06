Subsidie elektrische occasion: zo lang heb je nog

De pot is bijna op, hoelang heb je nog om in aanmerking te komen voor subsidie op een elektrische occasion?

Als je een tweedehands elektrische auto overweegt moet je nu echt een beslissing gaan maken. Enkele weken geleden kwamen we al met een vriendelijke, doch dringende reminder dat de pot opraakt. Het einde is nu echt in zicht.

Subsidie elektrische occasion bijna op

Je hebt op het moment van schrijven nog enkele weken om subsidie aan te vragen voor een elektrische occasion. Toch lekker om 2.000 euro korting te pakken, zonde als dat niet meer kan. Kentekenfetisjist Jasper Verweij heeft berekend dat nog 2.140 auto’s in aanmerking komen voor subsidie. Met een weekaantal van 626 auto’s zou dat betekenen dat de pot in ongeveer drie tot vier weken op is.

Als er een eindsprint komt kan het nog sneller gaan natuurlijk. Dus mocht je twijfelen, twijfel dan zeker niet te lang. Het zou jammer zijn als 2.000 euro door je neus geboord wordt.

Subsdiepot nieuwe EV raakt niet op

De subsidiepot voor een nieuwe elektrische auto is voller dan je biertje in de kroeg. Met het huidige tempo blijft er nog tenminste 58 miljoen euro over. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn. Kan de Rijksoverheid dat geld weer gebruiken voor zinnige dingen. Het nieuwe kabinet kan bovendien iedere extra euri wel gebruiken.

Sowieso is het subsidiefeest straks voorbij, als het nieuwe kabinet inderdaad het hoofdlijnenakkoord respecteert. Dit zou het laatste jaar zijn dat de overheid strooit met geld om een elektrische auto te kopen. Het is wel zo dat je ook nog subsidie krijgt in 2025, mits je aanvraag in 2024 goedgekeurd is. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als de elektrische auto pas in januari geleverd wordt, als die subsidiegoedkeuring maar aantoonbaar in de tas zit.