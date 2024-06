Wees er nog snel bij voor subsidie gebruikte elektrische auto

Je komt nu nog goed in aanmerking voor subsidie op een gebruikte elektrische auto.

Overweeg je een gebruikte elektrische auto te kopen en daarbij dankbaar gebruik te maken van de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)? Dat kan natuurlijk, maar twijfel niet te lang. Het potje is niet heel ruim meer.

De laatste update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is van 27 mei 2024. Op dat moment was nog 31,6 procent van het jaarbudget beschikbaar. Oftewel, van het potje van 29,4 miljoen euro is nog 9,29 miljoen euro te vergeven. Met de laatste update van 27 mei is al reeds 20,1 miljoen euro verstrekt.

Volgens kentekengoeroe Jasper Verweij zal het potje niet lang meer beschikbaar zijn. Afhankelijk van de marktinteresse verwacht Verweij dat het potje begin juli of hooguit eind juli leeg zal zijn.

Met deze verwachting betekent dat in het ‘ergste’ geval dat je nog een kleine vier weken hebt om nog subsidie te pakken op een gebruikte elektrische auto. Dit artikel is dus een mooie heads-up. Toch lullig als je eind juli of in augustus een 2dehands EV koopt en de pot blijkt achteraf leeg te zijn. Graag gedaan hè.

De subsidie voor een gebruikte elektrische auto bedraagt 2.000 euro voor EV’s met een oorspronkelijke catalogusprijs van maximaal 45.000 euro. Als je geen zin hebt om uit te zoeken of de EV die je voor ogen hebt in aanmerking komt voor subsidie heeft de RVO een mooi lijstje samengesteld. Onder andere de Jeep Avenger, Kia EV6 en de Volkswagen ID.4 maken deel uit van de autolijst.

Laten we zeggen dat een gebruikte ID.4 zo’n 28.000 euro kost, dan is het toch lekker dat deze met subsidie voor 26 mille de jouwe is. Dat is nu nog het geval, als de pot straks leeg is moet je de volle mep betalen voor de gebruikte elektrische auto.

Met een leeg subsidiepotje is het ook echt afgelopen voor deze vorm van gratis geld. Volgend jaar keert de subsidiepot voor gebruikte EV’s niet terug.

Subsidie nieuwe elektrische auto

Shoppen voor een nieuwe elektrische auto kan in alle rust. Die pot voor een nieuwe EV is nog ruim toereikend. Van het budget van 58 miljoen euro is nog 66 procent beschikbaar, wat neerkomt op 38,2 miljoen euro. Deze subsidiepot gaat een stuk minder hard. Er valt nog genoeg te shoppen, een nieuwe Polestar 2, iemand?