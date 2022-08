Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex biedt plaats aan 2 stellen

De Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex is superhandig en de ultieme vakantietool. En er kan een stel mee.

De Opel Zafira van de huidige generatie doet in niets denken aan de handige midi-MPV die destijds het complete segment op zijn kop zette. Een relatief compacte en betaalbare auto met zeven zitplaatsen. De importeur kon ze niet snel genoeg leveren. In het eerste volle jaar zijn er meer dan 13.000 van verkocht en het jaar erna zelfs meer dan 15.000! En van de huidige Zafira? Zo’n 5 tot 10 per jaar. Oef.

Het segment van de midi-MPV is tegenwoordig zo goed als dood. De Zafira van de derde generatie kreeg geen opvolger. In plaats daarvan plakten ze de naam op een personenuitvoering van de Opel Vivaro bedrijfswagens. Ach ja, het scheelt een brainstormsessie om zo’n naam te hergebruiken. Daarbij hoeft een fabrikant niet opnieuw na te gaan of de nieuwe naam niet stiekem een stout woordje is in het Vlaams, Mandarijn of Papiamento.

Hippe camper

Enfin, op basis van de de nieuwe Zafira is er hier de Zafira e-Life Crosscamp Flex. Dat is een hele mond vol. In principe is het exact hetzelfde idee als de Renault Kangoo Hippie Caviar Motel dinges geval van gisteren, maar dan een maatje groter. Een grote luxe camper met elektrische aandrijving.

Waar je bij de Hippy Caviar één slaapplaats hebt, kun je hier een ander stel uitdnodigen (om te kamperen). Er is namelijk plaats voor vier personen in de Zafira-e Life Crosscamp.

Het dak is te verhogen en er is uiteraard een volledige keukenset aanwezig. Voor sanitaire stops zul je alsnog een bumper dumper moeten aanschaffen (of met een toiletrol onder de arm rondlopen), maar verder zit alles erop.

Motor Opel Zafira-e Life Crosscamp

De Opel Zafira-e Life Crosscamp is voorzien van een elektrische motor en een 75 kWh groot accupakket. Daarmee moet je volgens de WLTP precies 322 km halen. Daarmee komen we op het grootste nadeel van dit type auto. Net als met de Renault van gisteren wil je waarschijnlijk leuke reizen maken en met een camper als deze zul je telkens moeten laden, want WLTP van 322 km betekent dat je ongeveer 200 km zult halen met normaal gebruik.

Dan duurt het wel eventjes voor dat je bij het Como-meer bent. Aan de andere kant, je bent met zo’n camper op vakantie op het moment dat je wegrijdt. Dus ach ja, dan haal je nog maar een Bockwurst mit Brötchen und Zenf. Toch?

Officieel is de Opel Zafira-e Life Cross Flex een concept car. Je kan ‘m binnenkort op de bedrijfs-IAA tegenkomen. Dat is de IAA autobeurs voor bedrijfswagens, maar dan in Hannover. Zullen ze vast ook goede worsten-stands hebben.

