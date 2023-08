“Deze gave stationwagon krijgt ook al geen opvolger”

Ook deze gave stationwagon moet het doen zonder nageslacht. En we hadden niet eens de kans om deze auto links te laten liggen.

Het aantal toffe auto’s is aan het verdwijnen. Cabriolets, coupés, sportieve varianten ervan, hot hatches: het behoort allemaal tot het verleden. In plaats daarvan kiezen jullie allemaal massaal voor horizonvervuiling in de vorm van geëlektrificeerde crossovers. Het feit dat BMW Motorsport een extra zware X5 kiest om 50 jaar Motorsport te vieren, geeft het al aan dat de consument compleet de weg kwijt is.

Maar ja, geef die fabrikanten eens ongelijk. Mensen die nieuwe auto’s kunnen kopen, willen nu eenmaal hoog zitten en niet remmen voor drempels. En gelukkig zijn er zat fabrikanten die af en toe iets anders proberen, maar dan slaat het helaas alsnog niet aan. Dat is het geval met deze gave stationwagon, de Genesis G70 Shooting Brake.

Gave stationwagon

Wij in Nederland hebben niet eens de kans gekregen om deze auto niet te kopen, want hier wordt deze namelijk niet geleverd. Op zich ook niet heel vreemd, want als het niet Duits & premium is, dan hebben wij ‘Ollanders bij voorbaat geen interesse, tenzij er financieel voordeel te behalen valt.

Overigens gaat het niet alleen om de Genesis G70 Shooting Brake, maar de G70 in het algemeen. Dat is een soort 3 Serie-rivaal die waarschijnlijk bijna net zoveel kostte om te ontwikkelen, maar die extreem veel slechter verkoopt.

In Europa is de G70 op sommige markten leverbaar, maar vorig jaar werden er slechts 96 stuks van verkocht. De komst van de Shooting Brake zorgde voor een verkoopimpuls. Alleen dan wel in procenten en niet zozeer in absolute aantallen. De teller voor de G70 voor januari tot April 2023 staat op 144 exemplaren.

Schattig

Mocht je hiervan balen, dan is er nog wel een beetje goed nieuws. Het model mag gewoon zijn cyclus uitzitten. Dit betekent dat de auto nog een facelift krijgt en sowieso tot 2025 leverbaar blijft.

Wel schattig: volgens Genesis is er een andere reden dat de G70 eruit gaat. Volgens de Zuid-Koreanen waren ze er wel mee bezig. Omdat de auto na 2025 op de markt zou komen, werd het een geheel elektrische auto. Deze groeide in alle richtingen qua formaat, waardoor de auto wel erg dicht tegen de G80 aan zou schurken. Die krijgt dan wel gewoon een opvolger.

Mocht je in Nederland wonen en balen dat je straks geen Genesis G70 uit Duitsland kunt halen, met de Alfa Romeo Giulia, Lexus ES, DS 9 en Jaguar XE zijn er nog genoeg gave toppers die die je kunt negeren op je shortlist als je toch voor een Model Y, 3 Serie of Enyaq gaat.

Via: Korea Joongang Daily

Met dank aan Patrick voor de tip!