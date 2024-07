Supercars moeten helemaal niet rood maar bruin zijn

Nee, bruin! Dat is de beste kleur voor een supercar.

Op de redactie discussiëren we wat af. Dan gaat het altijd om de dingen in het leven die er toe doen. Denk aan issues zoals de EV-transitie, stikstof-uitstoot, infrastructuur en geopolitieke zaken. Gelukkig hebben we daar @jaapiyo voor met een uitgebalanceerde visie op. Dan kunnen wij het gaan hebben over kleurtjes!

Collega @machielvdd houdt van felle kleuren: zeker op een sportauto. Hoe feller, hoe beter. Ondergetekende is overduidelijk een aantal jaartjes ouder en heeft het nooit begrepen.

Rimac Nevara 15th Anniversary Edition

Maar bij het zien van deze briljante supercar moet de mening toch even bijgesteld worden. Opvallende kleurtjes hoeft misschien niet zo, maar een bijzonder kleurtje voegt wel wat toe. In dit geval zagen we dat bij de Rimac Nevara 15th Anniversary Edition. Die auto is er om 15 jaar Rimac te vieren. Ze vieren feest.

Wat, bestaat die toko al zolang? Jazeker! Nu is Rimac niet in eerste instantie een autofabrikant, maar een bedrijf dat automerken helpt met het ontwikkelen van elektrische auto’s.

Daardoor kon Porsche zo snel schakelen met de Taycan, waarbij Rimac mede verantwoordelijk was voor de techniek. Hun eigen supercars dienen dan als uithangbord van wat ze kunnen. De Nevera 15th Anniversary Edition is het uithangbord om 15 jaar Rimac te vieren.

Duracell

Nu is de Duracell-link met een elektrische auto in two-tone koperkleur snel gelegd, maar het ziet er geweldig uit. Het is niet zo dat alle Anniversary-modellen deze kleur bruin krijgen. De ‘colour-split’ en graphics zijn wel hetzelfde, de kleuren ervan kunnen gekozen worden door de vermogende klanten. Ja, reken daar maar wel op, want de vanafprijs is 2,35 miljoen en loopt op tot meer dan 2,5 miljoen.

In technisch opzicht blijft veel bij het oude. Dus vier motoren (elk wiel eentje) die gezamenlijk 1.914 pk leveren. Daardoor kun je van 0-96 km/u sprinten in 1,74 seconden. De topsnelheid bedraagt 412 km/u. Doe je rustig aan, dan kun je mede dankzij de 120 kWh-batterij een range van 490 km halen.

De Rimac Nevara 15th Anniversary Edition maakt zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed. Ah, een Rimac bij een elitaire heuvelklim. Wat kan daar nou in hemelsnaam misgaan?

Meer lezen? Dit zijn 12 bizarre elektrische hypercars op een rij!