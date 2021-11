Greenpeace wil dikke Duitse auto’s kneiterduur maken

Vluchten kan dadelijk ook niet meer naar Duitsland. Greenpeace wil dikke Duitse auto’s namelijk ook kneiterduur maken.

Het is een bekend gegeven als je een kloeke bak met een fatsoenlijke motor wil kopen in Nederland. Als je nou niet bepaald een rijkaard (m/v) bent of dat wel bent maar geen dief wil zijn van je eigen portemonnee, kan je voor je nieuwe okkazie het beste uitwijken naar Duitsland. Vooral als het een bolide van een Duits premium merk is. Als je het goed doet, scheelt het je zomaar duizenden Euro’s.

CO2-tax

Daar zijn meerdere redenen voor. De simpelste is eigenlijk dat het aanbod in Nederland er simpelweg niet meer is. Gave auto’s met normale motoren zijn in Nederland heel duur dankzij onder andere de CO2-tax. Daarom worden deze grote gezinsbakken praktisch niet meer verkocht in Nederland. Je kan dus wel een jong gebruikte origineel Nederlandse BMW F11 535i M Sport willen kopen zoals de rest van onze landgenoten, maar vindt er maar eens een. Er zijn hooguit nog een of twee verdwaalde tandartsen die zo’n auto ooit gekocht hebben in ons land.

Vraag en aanbod

In die Heimat worden er per capita ongeveer 3 à 4 keer zoveel Duitse premiumbakken verkocht als in Nederland. Meer aanbod betekent minder hoge vraagprijzen. En daarbij schrijft de BPM-boete ook af met de jaren. Dus je ontwijkt voor een deel ook de belastingman, wat geen overbodige luxe is. Zoals bekend is de belasting op auto’s in Nederland momenteel zó fors, dat de inkomsten per jaar ironisch genoeg teruglopen. Iets wat wij van autoblog natuurlijk al lang wetenschappelijk hebben vastgesteld.

Vluchten kan niet meer

De vluchtroute via Duitsland wordt echter als het aan Greenpeace ligt snel gesloten. De groeneriken willen in Duitsland namelijk een toelatingstax naar Nederlands model in het leven roepen. Dat betekent dus aan de ene kant vrijstelling van belasting/subsidie op EV’s en aan de andere kant een dikke vette CO2-tax op ‘zware’ auto’s op fossiele brandstof.

Keihard aanpakken

Tevens wil Greenpeace dat auto’s van de zaak keihard aangepakt worden in Duitsland. Volgens de milieuridders worden deze auto’s nu veel minder zwaar belast dan auto’s in privébezit, waardoor ze dikker en daarmee schadelijker voor het milieu kunnen zijn. Foei toch!

In Nederland draagvlak???

Opvallend genoeg beroept Greenpeace zich op zelf uitgevoerd onderzoek in Denemarken en…in Nederland! Wij gaan immers al jaren gebukt onder deze heftige lasten. Uit dit onderzoek zou echter blijken dat er bij het volk groot draagvlak is voor de voorstellen van Greenpeace. Dan vragen wij ons meteen af waar ze de rondvraag gedaan hebben. Vermoedelijk op het partijcongres van GroenLinks…Waarvan akte!