SUV’s steken de draak met Europese milieudoelstellingen

Verbieden dan maar?

In de categorie open deuren: de Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) Transport & Environment ( T&A T&E), gevestigd in het Belgische Brussel, stelt dat SUV’s de oorzaak zijn van al het kwade ervoor zorgen dat Europa zijn milieudoelstellingen niet haalt. Ondanks dat @casperh er witheet van woede door wordt, zijn SUV’s, CUV’s en crossovers aan een ontstuibare opmars bezig op het oude continent. Dit is een doorn in het oog van T&E, die stellen dat deze opmars louter het gevolg is van marketinggezeik en gebakken PR.

Om de kwalijke aspecten van SUV’s te onderstrepen, komen de milieuliefhebbers op de proppen met harde cijfers. Woog de gemiddelde auto in 2001 nog 1.268 kilo, in 2016 was dat al 1.392 kilo. Volgens T&E is dat toe te schrijven aan die zware SUV’s die iedereen wil hebben. De stijging van het gemiddelde gewicht is nog niet in zicht: waar in 2016 nog ‘slechts’ een kwart van alle verkochte auto’s in Europa een SUV betrof, zal dat in 2020 naar verwachting een derde van alle verkochte auto’s zijn. En wist je wel dat SUV’s ook nog eens hoger zijn dan reguliere auto’s? Daardoor verbruiken ze extra veel peut!

De NGO wijst voor dit probleem naar ouderwetse oplossingen. Overheden moeten met betere alternatieven komen binnen het openbaar vervoer die de Unique Selling Points van SUV’s ondermijnen, opdat mensen niet vallen voor de charmes van zo’n moloch. Een trein met een hoge instap wellicht, of een bus met stoere plastic wielkasten en een lift kit?

Image-Credit: Suffe combo bij de Arc de Triomphe via autojunk