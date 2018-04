Peugeot CEO: “Elektrische toekomst nog niet beklonken”

Carlos Tavares ziet nog de nodige beren op de weg. Dat gezegd hebbende wil hij PSA wel opstuwen in de vaart der volkeren.

Carlos Tavares heeft zijn toekomstplannen voor PSA nog eens toegelicht. In 2020 moet de helft van het gamma van de fabrikant ‘geĆ«lektrificeerd’ zijn, als in hybrides of EV’s zijn. Vervolgens moet in 2025 de volledige line-up uit EV’s bestaan. Een duidelijk streven dat in lijn is met dat van zo’n beetje alle grote autofabrikanten, zou je zeggen.

Toch maakt Carlos zich de nodige zorgen om het feit dat ‘we’ nu net lijken te doen alsof de EV-toekomst van auto’s een done deal is. De maatschappelijke implicaties van het maken van deze switch zijn volgens de CEO veel te groot om te overzien. De autowereld moet dan ook niet de illusie hebben dat zij dit in haar eentje kan bolwerken, aldus Tavares:

What I wonder about is who is taking the 360 degree view? There is so much more to consider than selling electrified cars, from the battery creation to the battery recycling, from the rare metals being used to the extraction techniques to get them, to what it means for taxation, the total cost of ownership, the charging point infrastructure and more. If you want clean energy you need to ask how you produce that energy.

Verschillende kritische denkers zullen dit zelf ook wel bedacht hebben, maar het is toch opvallend dat een hoge pief in de autowereld dit sentiment gewoon uitspreekt, vooral in het kader van het presenteren van toekomstplannen. Vaak zijn praatjes over elektrificering toch vooral ronkende halleluja-verhalen en PR-geneuzel over hoe begaan fabrikant X wel niet met de wereld is. Volgens de bonus-achtervolger moeten we ons niet blindstaren op dit positieve verhaal, omdat dat weleens grote negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de autobranche en de maatschappij in het algemeen:

From my perspective, the current strategy around this 360 degree view is lacking clarity. The car industry is moving quickly and strongly, but from cities to governments I am a little worried that the answer is that nobody has a cohesive approach. If they miss something then the whole strategy could backfire on us, not just as an industry but on citizens as a whole.

Stof tot nadenken, dunkt ons…