Suzuki Jimny (1998 – 2018) – occasion video & aankoopadvies

Er is net een nieuwe aangekondigd, maar voorlopig is hij nog in zijn huidige (uit 1998 stammende) vorm te krijgen: de Suzuki Jimny.

Dit is overigens al de derde generatie, de eerste SJ10’s (waar de huidige Jimny een evolutie van is) rolden in 1970 van de band en vonden hun roots in het “Kei-car” principe: een auto minder dan drie meter lang genoot belastingvoordelen in thuisland Japan. Inmiddels is de Jimny iets gegroeid, maar nog altijd een compacte 4×4 die een stuk beter z’n mannetje staat in het terrein dan de schattige looks doen vermoeden. Overigens liggen wel met name buiten het asfalt zijn talenten, maar daarover meer bij de aandachtspunten.

Motorisch gezien is er keuze geweest uit kleine diesels en benzinemotoren, variërend in vermogen van 65 tot 85 pk. Verder was de Jimny leverbaar als cabrio en als hardtop. Er is naast de versie met inschakelbare 4WD-aandrijving ook een 2WD-versie leverbaar geweest, dus check wel even goed wat je koopt als het je om de terreincapaciteiten van de kleine Japanner draait.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl staan ruim veertig Jimny’s aangeboden. Prijzen beginnen onder de 2.000 euro en lopen op tot ongeveer 25.000 euro.

Pluspunten

Capabele offroader

Betrouwbaar

Klein en wendbaar

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Er is weinig power voorhanden en er moeten flink toeren gemaakt worden om een beetje met het verkeer mee te komen.

Check goed de werking van de verschillende gearrings / 2WD / 4WD. De aandrijflijn mag ook niet bovenmatig veel bijgeluiden produceren.

Als je voor een automaat gaat: check of die geen vloeistof lekt.

De hele vroege bouwjaren hadden nog wel eens last van motoren die ploften.

Onderstel

Het chassis is zeer capabel offroad, maar op asfalt vooral stug en stuiterig. Bovendien helt de Jimny nogal over in bochten. Kortom: je levert in op comfort. Op hoge snelheid wordt hij bovendien erg rumoerig.

De Kingpin-lagers en lagerschalen zijn gevoelig voor slijtage, waardoor je last kan krijgen van (enorme) trillingen in het stuur, met name rond de 80 kilometer per uur. Ze laten maken is niet heel duur, zeker niet als je zelf een beetje kunt sleutelen. De onderdelen vallen in de categorie “tientjeswerk”.

Ook een oorzaak voor trillingen is de tussenas. Als dit de boosdoener blijkt moet deze vervangen worden.

Remschijven willen nog wel eens krom zijn, te herkennen aan trillingen bij het remmen.

Exterieur

De softtops worden bevestigd met clips die soms kunnen breken. Als dat zo is sluit de kap niet goed meer, wat uiteraard voor lekkage kan zorgen.

Er zijn hardtops te krijgen voor de cabrioversie, wat geen overbodige luxe is wat betreft het comfort.

Roest is een aandachtspunt, op de volgende plaatsen:

Achter de koplampen en eronder, doordat er vocht blijft hangen

Spatborden onder de plastic delen Achterbakvloer, tot onder de achterbank. Pas bij zelf lassen goed op: direct onder de bodem zit de brandstoftank

De bevestigingspunten van de draagarmen op het chassis

De onderste demperbevestigingspunten (voor en achter)

Interieur

Verwacht niet teveel ruimte, niet voorin maar zeker niet op de achterbank, die is echt krap. De meeste mensen klappen de achterbank neer om meer laadruimte te creëren, want ook die is zeer beperkt te noemen met de bank overeind.

