Deze 4 Aston Martin Vantage-zaken komen van Ford/Volvo

Knappe kar, zo'n Aston Martin Vantage. Tot je er met een vergrootglas naar gaat kijken.

De Aston Martin V8 Vantage is naar mijn mening één van de mooiste sportwagens van de afgelopen 15 jaar. De auto droogt goed op en zal over enkele jaren te boek staan als fraaie youngtimer. Bij de introductie van de V8 Vantage in 2005 moest de auto het opnemen tegen concurrenten als de Porsche 911 (997), de Jaguar XKR en later de Audi R8. Op één gebied versloeg Aston ze vrijwel allemaal en dat was het uiterlijk. Als je met deze auto kwam voorrijden dan was (en ben) je geslaagd. Zelfs nu, 12 jaar na introductie, is de V8 Vantage een prachtige verschijning in het straatbeeld.

Net als een mooi meisje, kent de Aston Martin V8 Vantage een andere kant. De auto werd ontwikkeld in een tijd dat Ford eigenaar was van het merk. Destijds had Ford ook Volvo in handen en de V8 Vantage is duidelijk de dupe geweest van de keuzes van Ford. Op het gebied van praktische toepassingen niks mis mee natuurlijk. Vergelijk je het met een Porsche of de Audi R8, dan voelt de Vantage aan de binnenkant op sommige punten wel minder speciaal. Hieronder een aantal opsommingen van diverse zaken die niet uniek zijn aan de Vantage.

De sleutel

We beginnen met het begin, de sleutel. We weten van merken als bijvoorbeeld Lamborghini dat je gewoon een saaie Audi/VW-sleutel in een nieuw jasje krijgt. Bij Aston Martin en de V8 Vantage was dit ook zo. Het tijdperk van de Emotion Control Unit was nog niet geboren en met de vroege exemplaren van de Vantage kreeg je nog een ouderwetse sleutel. De sleutel was afkomstig van Volvo. Het ziet er ongelofelijk goedkoop uit op een auto van meer dan 100.000 euro. De reservesleutel was nog erger, die was namelijk afkomstig van een Ford Ka.

Elektrisch bedienbare buitenspiegels

Afkomstig van Volvo. Maakt het heel veel uit? Mhaw. Het design had wel wat spannender gemogen, al valt het echt alleen op als je erop gaat letten.

Knopjes in het interieur

Knopjes voor de elektrische ramen, bediening van de spiegels en de hendels voor de ruitenwissers en richtingaanwijzers zijn Volvo. Ook hier geldt: is dit nu echt een ramp? Het stuur is bijvoorbeeld wél van Aston Martin. Het had pas echt lachwekkend geworden als je het stuur van een oude V40 in je Aston zou hebben.

Infotainmentsysteem

Ook hier kunnen we de link weer maken met Audi en Lamborghini. Het systeem in de V8 Vantage is afkomstig van Volvo. Was in Volvo’s niet geweldig en dat is in de V8 Vantage niet anders. Mocht je in de markt zijn voor een tweedehands Vantage, dan loont het om een navi-app van de smartphone te gebruiken en het trage infotainmentsysteem links te laten liggen.

Conclusie

Aston Martin verdient geen schoonheidsprijs met de V8 Vantage op dit gebied. De sleutel is misschien nog wel de grootste fail, want die ga je niet met trots op de bartafel smijten. Op tal van andere punten is de V8 Vantage wél een geslaagde auto. Het design, de geweldige soundtrack van de V8, het typische Aston instrumentencluster met de naalden die in tegenovergestelde richting klimmen. De nieuwe Vantage is, mede dankzij de samenwerking met Mercedes-AMG, honderdmiljoen keer beter dan zijn voorganger, maar of het nieuwe model net zo mooi oud gaat worden als het model uit 2005? Ik denk het niet.