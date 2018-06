Hallå! Daar hebben we de nieuwe Volvo S60

Slinger maar op de oprit, en wel nu!

Op dezelfde dag dat Volvo haar eerste Amerikaanse fabriek onthult in Charleston, geven de Zweden ook alle informatie en foto’s van de nieuwe S60 vrij. Een logische zet, daar de auto in diezelfde fabriek in South Carolina in elkaar geschroefd zal worden. Daarmee wordt het de allereerste auto die het merk in de Verenigde Staten produceert. Dit is echter bij lange na niet het enige waarom de Volvo S60 een auto is om rekening mee te houden.

De nieuwe S60 is voor Volvo niet alleen een grote stap op geografisch gebied. De sedanversie van de V60 is namelijk het eerste model dat Volvo levert zonder dieselmotoren. De Zweden lieten veel eerder al weten dat ze klaar waren met de zelfontbrander, maar de S60 markeert het eerste model dat ook daadwerkelijk zonder de gehate brandstofmotor geleverd wordt.

Waarvan voorziet Volvo de S60 dan wel? Nou, eigenlijk alleen benzinemotoren, die overigens grotendeels in de auto worden gelegd als onderdeel van een hybride aandrijflijn. De S60 wordt direct leverbaar met een individuele T5-benzinemotor, evenals een tweetal hybride motoren. Naast de 405 pk sterke Polestar Engineered T8 Twin Engine, waarover we eerder schreven, krijgt de S60 een 340 pk sterke T6 Twin Engine AWD in het vooronder.

Het zal je niet verbazen dat de nieuwe S60 zijn basis deelt met de V60. De sedan is gebouwd op Volvo’s Scalable Product Architecture-platform, waarop eveneens de gehele 90-serie en de nieuwe XC60 zijn gebaseerd. Binnenin de auto worden we evenmin verrast; hier herkennen we het interieur dat Volvo al jaren in haar auto’s smijt. Gedateerd oogt het echter allesbehalve. De nieuwe S60 is, net als de rest van de Volvo-lijn, voorzien van de veiligste assistentietechnieken.

Het is nog niet bekend hoeveel de nieuwe Volvo S60 mag gaan kosten, of wanneer de auto precies op de markt komt.