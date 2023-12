Autoblog Spot van de Week: Porsche Carrera GT

Een Carrera GT met een livery, dat zien we niet vaak!

Met de Carrera GT heb je – ongeacht de uitvoering – iets heel bijzonders in handen, laten we dat even vooropstellen. Toch heb je niet zo snel een auto die écht uniek is, want er viel niet bijster veel te kiezen bij het samenstellen. Je had in principe de keuze uit vijf kleuren en dat was het.

In Düsseldorf is echter een exemplaar gespot dat wel degelijk uniek is. De eigenaar wilde zich onderscheiden en heeft zijn Carrera GT daarom van een livery laten voorzien. Dit is niet af fabriek, maar dat maakt deze auto niet minder opvallend.

De kenners hebben de livery natuurlijk al herkend: het betreft de legendarische Salzburg-livery. Dit was de trim waarin de Porsche 917 gehuld was die in 1970 de algehele overwinning pakte op Le Mans. Bij de originele livery waren de kleuren wel omgekeerd: rood met witte strepen in plaats van wit met rode strepen.

Deze variatie op de Salzburg-livery lijkt geïnspireerd te zijn op de Porsche 918. Die was namelijk af fabriek te krijgen in diverse klassieke liveries, waaronder deze Salzburg-livery. Er is ook een Nederlandse 918 Spyder in deze kleurstelling.

Naast de livery vallen het dak, de spiegels en de spoiler van deze Carrera GT op: die zijn origineel nooit zwart, maar in dit geval wel. Of dat mooi is laten we even in het midden, maar de eigenaar kan in ieder geval makkelijk zijn auto terugvinden op een Carrera GT-meeting.

Deze bijzondere Porsche Carrera GT is dus de allerlaatste Spot van de Week van het jaar. Die eer valt te beurt aan @justawheelchairguy, die inmiddels zo’n beetje hofleverancier is van deze rubriek.

Uiteraard gaan we in 2024 gewoon door met de Spot van de Week. We hebben alvast een verse voorraad petten en mutsen klaar liggen voor de winnaars. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots als je wat bijzonders bent tegengekomen!