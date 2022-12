Suzuki Jimny kon niet nóg cooler? Echt wel!

Steeds als je denkt “ik wil een Jimny” komen er weer meerdere redenen uit om de dappere Suzuki te willen, zoals deze bodykit van DAMD.

Suzuki is met de Jimny retro gegaan. Ze hebben inspiratie opgedaan van de verre voorouders van het offroadertje. Hoekige vormen, ronde koplampen en dat soort werk: gewoon leuk.

Suzuki Jimny G-Klasse

Er is voldoende al gedaan met de Jimny: retro-stickers, daktenten, offroad-modificaties (er is zelfs een Jimny met portaalassen!) en iets wat niet echt offroad-achtig is: G-Klasse replica’s. Eigenlijk is de gelijkenis met een G-Klasse daarom waarschijnlijk grotendeels per abuis. Maar de twee lijken wel héél erg op elkaar. Als je even kunt vergeten dat de ene veel groter is en met V8-motoren komt.

DAMD

Japanse styling-firma DAMD doet voor de Tokyo Autosalon van 2023 ook drie Jimny-sets die geïnspireerd zijn op de G-Klasse. We nemen ze even met je door. Ze noemen alle drie sets ‘little G’ met een speciale aanduiding erachter.

little G. ADVANCE

De eerste lijkt op een nieuwe Mercedes-AMG G63. Hij is echt goed nagemaakt. Van de Panamericana-grille met iets afgeronde hoeken, tot de AMG-achtige velgen tot de strips aan de zijkant. Oh, en vergeet de voor- en achterbumper niet, met in de achterbumper de G-achtige LED-achterlichten die totaal niet lijken op het oude Autoblog-logo. En het lijkt erop alsof je nog prima kunt offroaden ondanks de bodykit. Dikke duim daarvoor.

little G. ADVENTURE

Nee, als offroaden je ding is moet je de ADVENTURE-set hebben voor je Suzuki Jimny. Het lijkt een mix te zijn tussen nieuwe AMG G63 4×4² en de Brabus 4×4² Adventure. Je krijgt in ieder geval BF Goodrich All-Terrain banden, een dakrek met lampen, een laddertje voor achterop en wederom G-bumpers, maar dan meegespoten. Ruiger, maar nog steeds erg cool.

little G. TRADITIONAL

Maar dan de échte highlight: de TRADITIONAL. Want zo’n nieuwe G-Klasse is leuk, maar de ‘originele’ G uit 1979 is waar het allemaal ontstond. DAMD doet wat niemand verwachtte en creëert een bodykit voor de Suzuki Jimny waarmee het ding een soort kleine G-Klasse Urmodell wordt. De bijzondere grille met horizontale roosters, plastic voorbumpers en wielkasten en klassieke achterlichten. Afgemaakt door stalen velgjes, een soort retro-geel kleurtje en een dakrek. Wij vinden dit ongelofelijk gaaf.

DAMD zal meer info over hun setjes voor de Suzuki Jimny presenteren op de Tokyo Autosalon dus, voor nu hebben we de plaatjes alvast. Aangezien de Jimny aardig prijzig is in ons land, is dat helaas voor velen alles wat het wordt. Helemaal de traditionele G mag hier zo voor de deur komen.