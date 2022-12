Ultieme trackday auto – Autoblog Advies

Wat is de beste ultieme trackday auto voor als je er een jaartje tussenuit bent?

Racesimulatoren worden telkens beter. Waar je vroeger Test Drive 1 of The Need For Speed op je keyboard speelde, kun je tegenwoordig met een goede sim en raceseat de ervaring van het racen behoorlijk goed, eh, simuleren. Ooit maakte ondergetekende de fout door te zeggen dat een puistige adolescent na het winnen van FIFA22 ook niet in de basis staat bij Ajax. Zeer gewaardeerd commentator @edge pareerde dat de zithouding en alle disciplines overeenkomen, op de G-krachten na. Terwijl je bij FIFA op een joystick wat zit te rammen.

Het leven is geen bitterbal. Soms zit het gewoon even tegen. Ook al werk je nog zo hard, is je achternaam nog zo legendarisch en ben je veelbelovend, alsnog kun je op een zijspoor belanden. Dat is precies wat Autobild-lezer Mick overkwam. Plotseling heeft hij wat minder te doen volgend jaar. Daarom zoekt hij een leuke tijdbesteding. In plaats van een simulator zou hij graag het ‘in het echt’ willen doen. Ergens wil Mick ietsje meer ervaring op doen.

Hij is op zoek naar een trackday auto om op circuits te rijden. De auto hoeft niet per se straatlegaal te zijn, maar het is wel fijn. En als het geen straatlegale auto is, dan moet ‘ie erg licht zijn, zodat zijn moeder hem op kan halen met de trailer.

Enfin, de wensen en eisen voor een ultieme trackday auto kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s: Gecrashte trackday auto Koop / Lease: Mag allemaal. kopen kan, krijgt veel zakgeld. Budget Maakt niet echt uit Jaarkilometrage 7.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Oude baan gestopt, nieuwe moet nog beginnen Gezinssamenstelling Een vriendin met een Instagram-account Voorkeursmodellen Honda, iets Duits, Mercedes! No-go: Ferrari, Alpine, Aston Martin, McLaren, Amerikaanse auto’s

Caterham Superlight 485R

€ 85.000 (Duitsland, particulier)

2016

10.000 km

De beste manier om om te leren gaan met veel vermogen en weinig gewicht, is een Caterham. In die zin is het de ultieme trackday auto. In heel veel gevallen ben je op jezelf aangewezen. Er is geen tractiecontrole, ESP of ABS om je te redden. De 485R heeft geen 485 pk, maar 485 pk per tonne, dus 485 pk per 1.000 kg.

Er is ‘slechts’ 245 pk aanwezig, maar de Caterham Superlight 485R weegt dan ook minder dan de zus van ondergetekende: 525 kg.

Kijk, dat zet zoden aan de dijk. Qua snelheid, intensiteit en fun is er eigenlijk niets beter dan een Caterham. Je merkt alleen wel aan de snellere Caterhams op circuits dat ze het vooral van hun acceleratievermogen moeten hebben. De bochtensnelheid ligt relatief laag. Het zijn smalle autootjes zonder downforce terwijl je met enorme snelheden het rechte stuk afgaat. Zie het als een motorfiets die niet omvalt.

KTM X-Bow R

€ 99.900

2020

20.000 km

Audi-motoren lenen zich goed voor een ultieme trackday auto, zo blijkt wel weer. Ook de KTM X-Bow maakt gebruik van Audi-blokken. Nou ja, specifiek Audi: de motor zien we in heel veel andere VAG-producten terug. Dit heeft een voordeel, want onderdelen zijn makkelijk te vinden, upgrades zijn voor handen het onderhoud eraan is relatief goedkoop. De rest aan de KTM X-Bow R is niet goedkoop.

De basis is een carbon frame en, eh, dat is het eigenlijk het wel. Het is een moderne benadering voor een trackday-auto, ten opzichte van de klassieke benadering van Caterham. Qua prijs zit het niet eens zo ver uit elkaar. Sterker nog, als je een beetje zoekt kun je zat KTM’s vinden voor minder. Dat is enorm veel waar voor het geld. Ook een voordeel: er zijn diverse downforce-upgrades mogelijk voor de X-Bow.

Donkervoort D8 GTO Bilster Berg Edition

€ 159.000 (Duitsland, dealer)

2016

5.000 km

Als je een stapje hogerop wil ten opzichte van een Caterham, is een Donkervoort een goede optie. Op alle niveau’s is dit de hypercar onder de Lotus Seven-esque supercars. Niet alleen qua uiterlijk, alhoewel het zeker helpt. Qua prestaties staat de Donkervoort op een veel hoger niveau. Onder de kap ligt een Audi 2.5 TFSI vijfcilinder uit de Audi TT-RS. In dit geval ligt de motor in de lengte, in plaats van overdwars.

Ook is de smering nu dry-sump, in plaats van een groot oliebad. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. In dit geval eken we naar de goedkoopste D8 GTO RS, als je bang bent dat je deze dure auto crasht kun je ook kijken naar een D8 met viercilinder, die vind je voor 70 tot 100 mille. Maar met vijfcilinder is het een serieuzere en meer capabele trackday auto.

Porsche 911 GT3 RS (991)

€ 200.000 (Duitsland, specialist)

2016

25.000 km

Het is nog altijd de ultieme trackday auto onder de ultieme trackday auto’s, de Porsche 911 GT3 RS. In dit geval raden we de 991-generatie van de Porsche 911 aan, die van voor de facelift. Die zijn nu namelijk – relatief gezien – verrassend betaalbaar. In vergelijking met de leukere en rauwere 997’s en 996’s is de 991 veel serieuzer en heb je schakelpaddels, net als bij een Formule 1-auto! Ook schijnen ze meer vergevingsgezind te zijn, alhoewel dit alsnog uiterst serieuze sportauto’s zijn met meer dan 500 pk.

Dus je moet alsnog goed uitkijken met deze Porsche. Handig, als je racecarrière niet loopt zoals je wil, kun je ‘m altijd ombouwen naar race-specificatie. Ook lekker, onderdelen en tuning is geen enkel probleem, met name Manthey heeft enorm veel serieuze Aero-upgrades voor deze generatie.

Honda NSX

€ 220.000

2019

60 km

Kijk, op dit moment ben je gewoon het beste af met een Honda. De NSX is een tikkeltje zwaar in dit overzicht, dus daar moet je wat voor afschaven. De V6 turbo-motor in combinatie met elektromotoren zorgen voor een serieuze acceleratie en een enorm hoge topsnelheid op het rechte stuk. Zo kun je iedereen gemakkelijk inhalen op het rechte stuk.

Natuurlijk, de hele wereld zal denken dat je snel bent door de auto, dus misschien is het handig om een inferieure kennis te hebben die je af en toe ook rondjes laat rijden om te bewijzen dat je echt heel erg goed bent. Voor meer dan twee ton heb je een nieuw exemplaar dat al enkele jaren niets staat te doen. Ook handig, je hebt vierwielaandrijving, altijd handig op een natte baan of op een stratencircuit.

Dallara Stradale

€ 290.000 (McLaren-dealer, Duitsland)

2019

16.000 km

Als je Italiaans wil, maar geen Ferrari, dan zijn de opties ineens een stuk minder dik gezaaid als je zoekt naar een ultieme trackday auto. Een Lamborghini is mogelijk, alhoewel dat vooral een V10-pretpakket is en iets minder een serieuze trackday-wapen. Zeker als je relatief lang bent.

De Dallara Stradale is een bijzonder project. Het handige is dat je er van alles kan maken: roadster, targa of coupé. Net als bij de KTM X-Bow heeft Loris Bicocchi zich ontfermd over de handling, dus dat zal wel goed zitten.

Zo licht als een Caterham is de Dallara niet, dit apparaat weegt zo’n 850 kg. Gelukkig staat daar bijna 400 pk tegenover, met dank aan een flink gekietelde Ford EcoBoost-unit. Het is echter niet allen het vermogen dat indruk maakt, dankzij de aerodynamica kun je met gemak 800 kg aan downforce opwekken. Je moet ze wel goed zoeken, want ze worden mondjesmaat verkocht en de meeste eigenaren zijn er gek op en houden ‘m. We vonden er eentje voor 3 ton bij een McLaren-dealer in Hockenheim.

YOLO: Mercedes-Benz CLK-GTR

€ 4.500.000 (als je er eentje kunt vinden)

Het mooie van de jaren ’90 en vroege jaren ’00 is niet alleen de sportieve prestaties op F1-gebied, maar ook de Le Mans-auto’s. De CLK GTR is namelijk gewoon een raceauto waar ze lederen bekleding in hebben gelegd. Op een trackday zal je iedereen voorbij rijden, het blijft immers een Mercedes. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat je voor deze auto een behoorlijke skillset nodig hebt.

Zo ‘eenvoudig’ als een 911 is dit niet. Om alle 600 pk’s eruit te halen en succesvol om te zetten in snelheid moet je namelijk van goede huizen komen. Als je er eentje kort rijd, is vervanging extreem kostbaar. Jaren ’90 Le Mans-budgetten leken redelijk op huidige cost cap Formule 1-budgetten. In alle opzichten de ultieme trackday auto.

