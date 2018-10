Deze kale en coole Land Cruiser kost 150k

En het kan nog veel duurder...

De Land Cruiser heeft voor Toyota enorm veel goeds gedaan. Dankzij de Land Cruiser heeft Toyota het imago van enorm betrouwbare auto’s. Natuurlijk, auto’s als de Corolla, Carina en Camry hebben daar ook aan meegeholpen, maar het onverzettelijke karakter van de Land Cruiser heeft de Japanse gigant geen windeieren gelegd. Toen de Land Cruiser net uitkwam, zag men het nog echt als een Jeep/Land Rover kopie, zoals Japanners destijds veel ideën en ontwerpen kopieerden.

Echter, in de loop der jaren is de Land Cruiser uitgegroeid tot een waar icoon. Dermate zelfs, dat we de eerste generatie Land Cruiser (terecht) zien als een klassieker. Zo zien ze dat bij FJ Company ook. Zoals hun naam al een beetje weggeeft, zijn ze gespecialiseerd in het opknappen van Land Cruisers van de FJ generatie. De blauwe FJ op de foto’s is hun laatste project. De restomod-auto’s zijn tegenwoordig een beetje cliché: klassieke looks gecombineerd met opgewaardeerde techniek.

Normaal gesproken zien we alleen het ‘na’ effect. Zo niet deze keer! We zien hoe de auto ook is binnengekomen (de beige Land Cruiser, afbeelding boven). De FJ40 tweedeurs ‘Hard-Top’ zag er eigenlijk niet zo heel verkeerd uit. De 36-jarige klassieke Japanner kon er nog prima mee door. Toch werd de auto ingeleverd bij de FJ Company die vervolgens de auto flink onder handen nam en het resultaat was wederom zeer geslaagd.

Er werd een moderne ‘1FZ’-motor ingelepeld. De motor werd voorzien van brandstofinjectie van Haltech en werd gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie met vijf voorwaartse verzetten. De voorremmen zijn nu heuse schijven en de Land Cruiser heeft een compleet nieuwe wielophanging. Het is bijna heiligschennis, maar zelfs stuurbekrachtiging werd gemonteerd op de FJ40. Je ziet het er niet aan af, maar deze Land Cruiser is luxer dan ook. Denk aan een deugdelijke geluidsinstallatie, airconditioning en bluetooth. Een stuk luxer dan deze stoere restomod, dus.

Ook geïnteresseerd in een dergelijke Land Cruiser? Dat is mogelijk, maar gaat wel degelijk geld kosten. Er zijn drie verschillende modellen beschikbaar: Classic (120.000 dollar), Sport (die je op de foto’s ziet, 150.000 dollar) en Signature (200.000 dollar).