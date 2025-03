Volgende keer de droger niet op volle kracht zetten als je er een Mercedes G-Klasse 6×6 in stopt.

De hype rondom de Mercedes G-Klasse blijft maar een ding, maar de corpulente Mercedes is er niet bepaald goedkoper op geworden. Er is gelukkig een perfect alternatief en die luistert naar de naam Suzuki Jimny. Doordat Suzuki ook op de retro-tour ging met hun kleine offroader, werd het ding in de basis erg gelijkwaardig aan de G. Maar dan een stuk kleiner en natuurlijk met een kleinere 1.5 liter benzinemotor. Qua terreinvaardigheid heb je niks te klagen, sterker nog, het zou ons niet verbazen als de twee vrij gelijkwaardig zijn qua redbaarheid in het onverharde.

Versies

Dus, de Jimny is een goedkopere G-Klasse. En als je dacht dat, net zoals de G, de aftermarket niet even veel doet met de kleine Japanner, heb je het mis. Er is zo veel gedaan met de Jimny. De G-Klasse kopiëren, nieuw en oud. Kijken naar andere offroaders, zoals de Defender en Bronco. Er is zelfs een Delta Integrale én Renault 5 Turbo 2 van gemaakt! En dacht jij dat niemand het aandurfde om de Mercedes G500 4×4² na te maken, inclusief portaalassen? Mispoes. Nu we het toch hebben over bijzondere Mercedes G-Klasse-derivaten: er is eentje die we nog niet gezien hadden voor de Suzuki Jimny: de 6×6.

Suzuki Jimny 6×4

Tot nu toe dan: iemand heeft het gewoon gedaan. Dit is een Suzuki Jimny met zes wielen, en hij bestaat echt! En hij werkt! En je mag ermee de weg op! Ja, echt!

Al hebben we het ding bij zijn officiële titel volgens de bouwer genoemd: Jimny 6×4. Ja, er zijn zes wielen, maar net als bij een normale Jimny worden er maar vier aangedreven. De achterste twee wielen worden dus ‘meegesleept’. Sterker nog: als je stopt bij de daklijn ‘zoals ‘ie hoort’, kom je uit op een doodnormale Jimny.

Maar tot zo ver de disclaimers, want verder is het gewoon wel de minuscule Mercedes 6×6 die je voor ogen hebt voor deze zeswielige Suzuki Jimny. En alsnog is er een bedrijf dat gespecialiseerd is in offroaders ombouwen ingeschakeld om de extra wielen en koets aan de Jimny toe te voegen. Het resultaat is wel dat het één geheel is en dat het net als zijn grote voorbeeld een pickup is geworden. Inclusief rollbar en zelfs iets wat de G 6×6 niet heeft: een reservewiel achterop.

Modificaties

Naast de 6×4-modificatie is er nog meer veranderd aan de Suzuki Jimny. Zo zijn er iets mooiere stoelen toegevoegd en komt hetzelfde motiefje terug in de deurpanelen. Het centrale scherm is vervangen door een headunit met Carplay. Oh ja, en nu we het toch over het interieur hebben: een automaathendel. Dat zie je goed. Dat was kennelijk zeldzaam genoeg om deze Jimny helemaal uit Japan te halen.

Kopen

De Suzuki Jimny 6×4 in kwestie is dan ook een Japanse import, of de ombouw makkelijker gaat met een automaat (lijkt ons niet) is niet bekend. Het maakt de auto wel wat toegankelijker, uiteraard. Zoals gezegd mag je er in het VK gewoon de weg mee op, want het ding is goedgekeurd als kitcar (dan krijg je een kenteken dat begint met Q). De vorige eigenaar heeft dat 6.882 mijlen (11.073 km) volgehouden. Overigens is het hele zooitje gespoten in een Audi-kleur, maar dan wel de saaiste (Nardo Grey).

Ach, los van het feit dat het dus geen echte zeswielaandrijver is, het ding waarschijnlijk enkel last heeft van zijn extra wielen in het onverharde en automaat is: we waarderen het wel. Het oog wil ook wat. En als jij het hele zooitje nou graag wil, dan kan dat: de Jimny 6×4 wordt binnenkort geveild.