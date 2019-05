Suzuki Katana: beter als motor of als auto?

Huh is er ook een Katana vierwieler? !

Suzuki is producent van zeer veel verschillende producten. Wij kennen ze natuurlijk van de zeer betrouwbare automobielen, maar het merk bouwt daarnaast ook krachtige buitenboordmotoren voor boten en hoogstaande motorfietsen. Op het gebied van motorfietsen heeft Suzuki de grenzen meerdere malen verlegd. Wat te denken van de GSX-1000 RR K5 en die Hayabusa?

Een motorfiets die in dat rijtje past is de Suzuki Katana, beter bekend als de GSX1100S. De Katana werd in 1981 aan het grote publiek voorgesteld. Het was een zogenoemde sport-toerfiets. Dus niet een racemotor met kentekenplaten, maar een dagelijks inzetbare allrounder met een enorm prestatiepotentieel. De naam van de Suzuki, Katana, verwijst naar een samoerai zwaard.

De Suzuki GSX-S 1000S werd niet alleen in Europa onthuld, maar was ook door Europeanen ontworpen. De Katana was niet alleen een heel moderne verschijning voor zijn tijd, maar ook een zeer herkenbare. Uiteraard was de viercilinder motor een waar hoogstandje met onder andere vierkleppen techniek. Dankzij die motor was de Katana in zijn tijd de snelste motorfiets ter wereld. Met een Suzuki Katana had je echt een bijzondere motorfiets. We leven nu in 2019 en hebben goed nieuws: de Suzuki Katana komt terug! Het is geen kopie van het model uit 1981, maar een creatieve herinterpretatie van het gedachtegoed van de Katana. Dus een zeer stoere fiets met een uiterst herkenbaar design. Altijd handig voor de betere Instagram Challenge. Scoort een opvallende motorfiets beter dan een opvallen de auto? Suzuki heeft ze beide in huis.

Zoals het een ware Katana betaamt heeft de GSX-S 1000S een uiterst potent aggregaat in het frame hangen. Een watergekoelde viercilinder met een slagvolume van 999 cc is verantwoordelijk voor de voortstuwing. Met 150 pk (bij 10.000 toeren) aan vermogen en 108 Nm (9.500) aan koppel zit dat wel goed. Die waarden krijgen extra waarde als je er rekening mee houdt dat het leeggewicht slechts 215 kilogram bedraagt. Is de motor daarmee sneller in een dragrace dan een Suzuki Swift Sport? Dit is niet alleen een motor met een indrukwekkende acceleratie, maar ook een zeer uitgekiend bochtengedrag, mede dankzij het extra stijve frame.

U zult begrijpen: de Suzuki Katana is iets bijzonders. Niet alleen een Suzuki die je nodig heb, maar die je wíl. Nu maakt Suzuki natuurlijk geregeld dit soort producten, naast de genoemde motorfietsen bouwt het merk de eigenzinnige Ignis, de uiterst terreinwaardige Jimny en natuurlijk de dynamische Suzuki Swift Sport.

De motoren- en personenauto afdeling hebben hun handen ineen geslagen en de Suzki Swift Sport Katana ontwikkeld. Dit is een extra bijzondere en begeerlijke variant van de uitstekend rijdende reguliere Swift Sport. De Swift Sport Katana combineert meer rijplezier met dikkere looks, zoals het een ware Katana betaamt. Maar welke is nu sneller? De Suzuki Swift Sport Katana of de Suzuki GSX-S 1000S Katana? Dat kun jij gaan uitvinden door de Suzuki Katana vs Katana challenge te volgen. Houd Autoblog.nl goed in de gaten!