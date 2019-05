Cooler dan deze youngtimer wordt het niet

Een originele youngtimer waar je zowaar mee durft te rijden.

De nieuwe Toyota GR Supra is nu al een tijdje geleden onthuld. Het is nog wachten totdat we de auto geregeld ‘in het vlees’ kunnen aanschouwen en ermee kunnen rijden. Voor dat we ook maar een meter hebben afgelegd met de nieuwe GR Supra kunnen we al twee kanttekeningen noteren.

Ten eerste het design. Nu moet je een Japanse auto nooit beoordelen op het lijnenspel. Ze zijn zelden echt fraai. Indrukwekkend en interessant: zeker! Mooi? Niet altijd. Wellicht dat de nieuwe GR Supra in het echt er geweldig uitziet, maar tot dusver zijn we ietwat gereserveerd.

De tweede kanttekening betreft de samenwerking met BMW. Natuurlijk bouwen ze geweldige auto’s en hun zescilinders zijn uit de kunst, maar Toyota heeft daar zelf ook een lange historie mee. Ondanks dat je ook de BMW motoren tegenwoordig behoorlijk goed kunt tunen, is het kinderspel met de resultaten die de oude getunede Supra’s op de rollenbank konden afgeven.

Dus je wil wél een Supra, maar niet een nieuwe. Dan kun je kijken naar gebruikte exemplaren. Ideaal is die situatie niet. Een originele vinden is bijzonder lastig. De meeste exemplaren zijn in technisch en optisch opzicht aangepast. Nu hoort dat een beetje bij een Japanse sportieve auto. Dat is een soort blank canvas dat je zelf naar smaak kan aankleden. Er is immers enorm veel voor te krijgen. Af en toe komen hier originele Supra’s voorbij, maar die hebben dan meteen nauwelijks kilometers op de klok staan en kosten meteen een bedrag van zes cijfers. Vaak zijn die exemplaren in absolute nieuwstaat, maar juist daardoor durf je er geen meter mee te rijden.

Gelukkig hebben wij optie nummer drie gevonden. Dit groene exemplaar is namelijk precies goed. Zoals je kunt zien is de auto nog geheel origineel. We hebben een Gallery bijgevoegd met enkele foto’s en zoals je kunt zien is de auto 100% origineel. Het is een zogenaamde ’15th Anniversary Edition’. Deze kun je herkennen aan de speciale badges en, eh, dat was het eigenlijk. Weetje van de dag: alle Supra’s die in 1997 werden afgeleverd (in de VS) waren een ’15th Anniversary Edition’.

Het is wel een fraaie specificatie. Het donkergroene exterieur met het beige interieur geven de auto een klassieke, welhaast Britse uitstraling. Omdat het een Amerikaan is, zijn de velgen verchroomd en staat er achterop ‘Turbo’. In het vooronder huist de welbekende 2JZ-GTE, een gietijzeren drieliter zes-in-lijn met aluminium kop, 24 kleppen en twee turbo’s. De extreme over-engineering van het blok zorgt voor een reputatie van welhaast mythische proporties.

Dit exemplaar heeft de perfecte kilometerstand. De auto heeft namelijk net meer dan 100.000 km gelopen. Dus geen psychologische grens waar je niet overheen durft te gaan. De auto bevindt zich in goede staat, maar heeft gelukkig links en rechts een klein krasje en deukje. Gewoon lekker rijden met het ding. Het hoogste bod staat op 30.000 dollar. Wees als @Jaapiyo, doe een bod en laat je sportcoupe met de boot overkomen. De advertentie kun je hier bekijken.

Meer lezen? Klik dan hier voor onze Toyota Supra (A80) Special!